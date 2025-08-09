Μενού

Λένα Σαμαρά: Οδύνη από το βίντεο «αντίο» της Λίλιαν Βιλδιρίδη στη στενή της φίλη

Η Λένα Σαμαρά ήταν ιδιαίτερα αγαπητή για τον χαρακτήρα. Συγκίνηση από τα τελευταία «αντίο» των φίλων της.

Η Λένα Σαμρά και η Λίλιαν Βιλδιρίδη
Η Λένα Σαμρά και η Λίλιαν Βιλδιρίδη | Instagram - @lilian_v_vildiridi
Συγκλονισμένο παραμένει το πανελλήνιο με την είδηση ότι η Λένα Σαμαρά, κόρη του πρώην πρωθυπουργού και πρόεδρου της Νέας Δημοκρατίας Αντώνη Σαμαρά, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 34 ετών, μετά από σύντομη νοσηλεία της στο νοσοκομείο.

Η Λίλιαν Βιλδιρίδη, γενική γραμματέας του υπουργείου Υγείας, αποχαιρέτησε με μια συγκινητική ανάρτηση την καλή φίλη της Λένα Σαμαρά, που έφυγε την Πέμπτη από τη ζωή.

«29 χρόνια μαζί… Και τώρα; Τώρα; Πέταξες ξαφνικά για τη γειτονιά των αγγέλων.. Καλό ταξίδι άγγελέ μου… Για μένα πάντα θα είσαι μοναδική!», έγραψε η Λίλιαν Βιλδιρίδη στο Instagram.

Η ανάρτηση συνοδεύεται από ένα βίντεο με πολλές φωτογραφίες της ίδιας με τη Λένα Σαμαρά, από την παιδική τους ηλικία μέχρι και την ενηλικίωση.

Λένα Σαμαρά: Η παράκληση της οικογένειάς της

Η οικογένεια του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά έκανε την εξής ανακοίνωση ενόψει της κηδείας της Λένας Σαμαρά την Δευτέρα (11/08) στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών.

Συγκεκριμένα, η οικογένεια παρακαλεί όσους το επιθυμούν, αντί στεφάνου, να ενισχύσουν φορείς με κοινωφελείς σκοπούς.

«Αντί στεφάνου για τη Λένα, η οικογένεια Σαμαρά παρακαλεί, όσους το επιθυμούν, να ενισχύσουν φορείς με κοινωφελείς σκοπούς και δραστηριότητα. Αυτό θα ήθελε η Λένα μας.

Συγκεκριμένα, μπορούν να βοηθηθούν :

1. το ΙΔΡΥΜΑ ΒΑΣΙΛΗ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ (ΙΒΠ)

IBAN: GR9301104270000042748015718 (NBG)

2. η ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΚΟΙΝΟΒΙΑΚΗ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓ. ΙΛΑΡΙΩΝΟΣ ΠΡΟΜΑΧΩΝ ΑΡΙΔΑΙΑΣ

IBAN: GR6702603220000120201023242 (Eurobank)

3. το ΑΣΥΛΟ ΑΝΙΑΤΩΝ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ «Ή ΣΤΕΓΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ».

IBAN: GR7302602600000820101744921 (Eurobank)»

