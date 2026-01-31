Μενού

Λευτέρης Κωνσταντινίδης: Πέθανε ο πρώην βουλευτής του ΠΑΣΟΚ

Πέθανε ο πρώην βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Λευτέρης Κωνσταντινίδης. Υπήρξε ενεργό μέλος του ΠΑΚ Σουηδίας κατά τη δικτατορία.

Reader symbol
Newsroom
Λευτέρης Κωνσταντινίδης
Λευτέρης Κωνσταντινίδης | Eurokinissi / Γιάννης Μωυσιάδης
  • Α-
  • Α+

Απεβίωσε ο πρώην βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Λευτέρης Κωνσταντινίδης, ενεργό μέλος του ΠΑΚ Σουηδίας στη δικτατορία, φίλος του Ανδρέα Παπανδρέου.

«Αποχαιρετούμε με θλίψη τον Λευτέρη Κωνσταντινίδη. Διαδραμάτισε ενεργό μέλος του ΠΑΚ Σουηδίας. Έντιμος και ιδεολόγος διετέλεσε βουλευτής Α' Θεσσαλονίκης του ΠΑΣΟΚ την περίοδο 1990-1996.

Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στους οικείους του», αναφέρει σε συλλυπητήρια δήλωση το Γραφείο Τύπου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΠΟΛΙΤΙΚΗ