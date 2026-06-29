Στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA» μίλησε αποκλειστικά η βουλευτής του ΚΚΕ, Λιάνα Κανέλλη, προχωρώντας σε μια οξεία ανάλυση της τρέχουσας πολιτικής κατάστασης. Υπογράμμισε με έμφαση το χάσμα που χωρίζει τον πολιτικό κόσμο από την κοινωνία, επισημαίνοντας ότι ενώ οι κομματικοί μηχανισμοί αναλώνονται στο κυνήγι των εκλογών, η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών παλεύει με τον εφιάλτη της ακρίβειας.

Εκτιμώντας ότι ο ελληνικός λαός είναι πλέον «μπαρουτοκαπνισμένος» και δεν ξεγελιέται εύκολα από πολιτικά τεχνάσματα, προχώρησε σε σκληρή κριτική απέναντι στα νέα πολιτικά εγχειρήματα.

Διαβάστε ακόμα:«Χάρηκα, αλλά έχω τις επιφυλάξεις μου»: Το σχόλιο της Λιάνας Κανέλλη για την επιστροφή Ομπράντοβιτς

«Ο Τσίπρας μου θυμίζει χάπια για την κλιμακτήριο»

Αναλύοντας το σκεπτικό της για τον ΣΥΡΙΖΑ και τον ιδρυτή του, δήλωσε:

«Υπάρχουν δύο διαφοροποιήσεις σε αυτά τα κόμματα. Ο Τσίπρας είναι δοκιμασμένος, δηλαδή έχεις την εμπειρία του Τσίπρα, του γλιστρήματος, της συνεργασίας με την ακροδεξιά, τον νταμπλά που πάθανε όλοι οι άνθρωποι που τον παρακολουθούσαν ως αριστερό και ξαφνικά τους έρχεται στο κεφάλι ένας Καμμένος.

Αυτός είναι δοκιμασμένος. Πώς μπορεί να πουλήσει και πόσο θα πουλήσει την ανανέωση; Εμένα μου θυμίζει κάτι χάπια για την κλιμακτήριο. Έφτυσε σαν τη μύγα από το γάλα τους συνεργάτες με τους οποίους κυβέρνησε. Τους πέταξε έτσι, όπως τη μύγα. Αυτό είναι ανανέωση; Θα τρελαθώ».

Διαβάστε ακόμα: Εκτός εκπομπής ο Άκης Παυλόπουλος: «Οι σκληροί μένουν εδώ, οι άλλοι για ιαματικά λουτρά» είπε ο Οικονόμου

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στην περίπτωση της Μαρίας Καρυστιανού. Αν και ξεκαθάρισε τον απόλυτο σεβασμό της προς το πρόσωπό της ως μητέρα ενός θύματος των Τεμπών, άσκησε αυστηρή κριτική στο πολιτικό προφίλ που «χτίζεται» γύρω της:

«Η Μαρία Καρυστιανού από την άλλη πλευρά παίζει ένα αντισυστημικό προφίλ, ατομικό όμως. Είναι ατομικό αντισυστημικό προφίλ. Είναι μια χαροκαμένη μάνα, τη σέβεσαι και μόνο για αυτό που έχει περάσει. Και δυστυχώς ο τόπος μας είναι γεμάτος χαροκαμένες μάνες, από διαφορετικές αιτίες.

Εδώ είχαμε και τη μαζικότητα και την πολιτική και διοικητική ευθύνη ενός τραγικού δυστυχήματος».

Θέτοντας τον δάκτυλον επί τον τύπον των ήλων για το τι σημαίνει πραγματική ρήξη με το σύστημα, πρόσθεσε:

«Τι θα συζητήσει κάποιος αντισυστημικά με την κυρία Καρυστιανού; Τις τιμές της των βρεφικών τροφών; Θα συζητήσουμε τα ελληνοτουρκικά;

Όχι. Δεν το πάει έξω από το ΝΑΤΟ. Δεν το πάει έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν το πάει έξω από κάθε καπιταλιστική ρύθμιση. Δεν το πάει πουθενά. Που είναι το αντισυστημικό και το καινούργιο;».

«Η αλληλεγγύη είναι έμπρακτη πια»

Αποκαλύπτοντας το πώς ξεκίνησε αυτή η νομική και κοινωνική μάχη, εξήγησε:

«Αυτό το πράγμα ξεκίνησε από ένα μέλος της Λαϊκής Συσπείρωσης στα Γιάννενα. Ελάχιστοι το ξέρουνε και εγώ επιμένω σ’ αυτό.

Εμείς το ξεκινήσαμε, γιατί όταν λέμε εμείς παλεύουμε, εμείς παλεύουμε και μέσα, όπως είναι το σύστημα, εκ των πραγμάτων, θα χρησιμοποιήσεις τα μέσα του συστήματος να παλέψεις, σκοπός είναι για ποιον.

Και μετά ήρθανε τα 20 Εργατικά Κέντρα από δίπλα και πιέσανε».

Μιλώντας για την εξέλιξη της υπόθεσης, ανέδειξε τη σημασία του να μην παλεύει κανείς μόνο για τον εαυτό του:

«Έτσι βγήκε η απόφαση του Αρείου Πάγου, από μια δικηγορίνα, μέλος της Λαϊκής Συσπείρωσης στο Δήμο Ιωαννίνων, η οποία το ξεκίνησε δικαστικά, αλλά δεν έμεινε στην πάρτη της. Κινητοποιήθηκαν, γιατί το πρόβλημα αυτό ήτανε κι άλλων.

Ο διπλασιασμός και τριπλασιασμός των τόκων, ήτανε εκατοντάδες χιλιάδες οι άνθρωποι.

Και πήγαν 20 Εργατικά Κέντρα, πήγαν δικηγορικοί σύλλογοι όλοι, έκαναν το ερώτημα στον Άρειο Πάγο. Φούντωσε, βγαίνει η εισαγγελέας του Αρείου Πάγου και λέει ναι και φτάσαμε σήμερα εδώ. Αυτό, λοιπόν, τι σημαίνει; Αυτό είναι απ’ τα πιο παρήγορα πράγματα που μπορεί να αισθανθεί ο ελληνικός λαός».

Κλείνοντας την τοποθέτησή της, η Λιάνα Κανέλλη απηύθυνε ένα ισχυρό κάλεσμα συλλογικής δράσης, υπενθυμίζοντας πως η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών ανήκει στην ίδια, εργατική τάξη:

«Σε αυτή την ταξικότητα που υπάρχει, η συνειδητοποίηση ότι είμαστε σε ποσοστό συντριπτικό σε αυτόν τον τόπο στην εργατική τάξη. Είμαστε όλοι μας μία τάξη εργαζομένων. Είμαστε εργατική τάξη, ζούμε μόνο απ’ τη δουλειά μας».

Καταλήγοντας, προειδοποίησε για το τι μέλλει γενέσθαι αν οι εργαζόμενοι δεν συνειδητοποιήσουν τη δύναμή τους:

«Αν το συνειδητοποιήσουμε, είμαστε πανίσχυροι.

Γιατί χωρίς τη δική μας τη δουλειά, δεν στήνονται «Βιολάντες» και χωρίς τη δική μας κινητοποίηση, η επόμενη «Βιολάντα» θα είναι παρούσα ανά πάσα στιγμή στη ζωή, και ο κίνδυνος να μας φάει τη μάνα ή να μας φάει το παιδί. Για να τα σταματήσουμε, πρέπει να ανατρέψουμε την τρέχουσα πολιτική».