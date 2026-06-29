Εκτός εκπομπής ο Άκης Παυλόπουλος: «Οι σκληροί μένουν εδώ, οι άλλοι για ιαματικά λουτρά» είπε ο Οικονόμου

Μόνος του καλημέρισε ο Δημήτρης Οικονόμου νωρίτερα σήμερα το πρωί (29/6) τους τηλεθεατές της εκπομπής «Σήμερα», αφού ο Άκης Παυλόπουλος απουσίαζε από το πλευρό του.

«Καλημέρα σας, κυρίες και κύριοι. Καλή εβδομάδα να έχουμε. 29 του μηνός σήμερα, μια ανάσα από το να αλλάξουμε μήνα και να μπούμε στην καρδιά του καλοκαιριού.

Όπως βλέπετε εδώ… μόνοι μας αυτή την εβδομάδα. Οι σκληροί της ενημέρωσης μένουν εδώ, οι άλλοι πάνε για ιαματικά λουτρά για να βγάλουν τον χειμώνα τα παιδιά.

Θα τους δείτε, θα έρθουν ξανά εδώ. Την άλλη εβδομάδα θα τα ξαναπούμε», είπε χαρακτηριστικά ο Δημήτρης Οικονόμου και προχώρησε στην κανονική ροή της εκπομπής.

Να αναφέρουμε ότι το τελευταίο διάστημα η φημολογία θέλει τον Άκη Παυλόπουλο να έχει δεχτεί πρόταση από τον ΑΝΤ1 για να αναλάβει την πρωινή ενημερωτική εκπομπή του σταθμού την επόμενη σεζόν δεδομένου ότι φέτος ολοκληρώνεται το συμβόλαιό του με τον ΣΚΑΪ.

Όπως έχει γράψει και το Reader, η πρόταση φέρεται να ήρθε απευθείας από τον Γενικό Διευθυντή Ενημέρωσης του ομίλου ΑΝΤ1, Βασίλη Παπαδρόσο, ο οποίος είχε άριστη σχέση με τον δημοσιογράφο κατά τη διάρκεια της συνεργασίας τους στον ΣΚΑΪ.

Εκκρεμεί ένα ακόμη ραντεβού με τους ιθύνοντες του τηλεοπτικού σταθμού του Φαλήρου ωστόσο τα δεδομένα αυτής της στιγμής δείχνουν πως ο Άκης Παυλόπουλος από τη νέα σεζόν θα ανήκει στο δυναμικό του ΑΝΤ1.