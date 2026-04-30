Λιβανός κατά ΠΑΣΟΚ για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Η μικροπολιτική σκοπιμότητα υπερισχύει της αλήθειας - Εγώ ανέδειξα το σκάνδαλο»

Σφοδρή απάντηση στην πρόταση που κατέθεσε στη Βουλή το ΠΑΣΟΚ για σύσταση προανακριτικής επιτροπής σε βάρος του για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, εξέδωσε ο πρώην Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σπήλιος Λιβανός.

«Πριν από λίγο το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε πρόταση για σύσταση προανακριτικής επιτροπής εναντίον μου. Παρότι εγώ ήμουν αυτός που ανέδειξε το διαχρονικό σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ το 2021. Παρότι εγώ ήμουν αυτός που αγωνίστηκε να το περιορίσει» είπε σε δήλωσή του ο πρώην υπουργός και πρόσθεσε:

«Αλλά δυστυχώς για το σημερινό ΠΑΣΟΚ, η μικροπολιτική σκοπιμότητα υπερισχύει της αλήθειας. Όσοι έχουν ασχοληθεί έστω και λίγο με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, γνωρίζουν πόσο άδικη και ανυπόστατη είναι η εμπλοκή του ονόματός μου σε αυτή. Είμαι βέβαιος ότι οι πληροφορίες που θα παράσχω στη Βουλή και στην Ελληνική κοινωνία, θα ανατρέψουν αυτή την ανεύθυνη πρωτοβουλία του ΠΑΣΟΚ».