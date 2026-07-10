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LIVE από τη Βουλή η ομιλία Μητσοτάκη και το σχόλιο για τις συλλήψεις στη Θεσσαλονίκη

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απαντά στον Νίκο Ανδρουλάκη για την ακρίβεια και το υψηλό κόστος ζωής από το βήμα της Βουλής.

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Κυριάκος Μητσοτάκης
Κυριάκος Μητσοτάκης | ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI
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Σε απευθείας μετάδοση από την Ολομέλεια της Βουλής, παρακολουθήστε την πολιτική αντιπαράθεση με επίκεντρο το ζήτημα της ακρίβειας. Ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, απαντά στην επίκαιρη ερώτηση που κατέθεσε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης.

Η συζήτηση αναμένεται να εστιάσει στις κυβερνητικές πρωτοβουλίες για την ανακούφιση των νοικοκυριών από το αυξημένο κόστος ζωής, καθώς και στην κριτική της αντιπολίτευσης, διαμορφώνοντας τον πυρήνα του οικονομικού και πολιτικού διαλόγου των επόμενων ημερών.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στη Βουλή, ο Πρωθυπουργός τόνισε χαρακτηριστικά: «Μια ημέρα μετά την κηδεία της Βάγιας Νέστορα, η Πολιτεία τιμά τη μνήμη της, οδηγώντας στη Δικαιοσύνη τους τρομοκράτες.

Είναι η απάντηση της Δημοκρατίας στη βία. Και είναι σημαντικό ότι την απάντηση αυτή τη δίνουμε μαζί -τουλάχιστον οι περισσότερες από τις πολιτικές δυνάμεις.

Χαιρετίζω παρουσία Ανδρουλάκη στην κηδεία - μόνο αν ομονοήσουν όλες οι πολιτικές δυνάμεις θα στερήσουμε το πολιτικό οξυγόνο από τη νέα γενιά τρομοκρατών».
 

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