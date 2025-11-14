Αυτή τη στιγμή ο Νίκος Ανδρουλάκης παίρνει απάντηση από των Κυριάκο Μητσοτάκη, σε επίκαιρη ερώτηση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, στο πλαίσιο της Ώρας του Πρωθυπουργού στη Βουλή.

Η ερώτηση του Νίκου Ανδρουλάκη έθιγε το φλέγον θέμα της καλπάζουσας ακρίβειας, καθώς και του ιδιωτικού χρέους.

Δείτε παρακάτω LIVE την απάντηση Μητσοτάκη

Απάντηση Μητσοτάκη: «Εδώ αύξηση 37,6%, στην Ευρώπη 40%»

«Πράγματι, το αυξημένο κόστος ζωής είναι το πρώτο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν σήμερα τα ελληνικά νοικοκυριά. Αποτελεί ένα φαινόμενο διεθνές, απασχολεί όλα τα κράτη αλλά προφανώς το δικό μας μέλημα είναι να δούμε πώς μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε στην πατρίδα μας.

Και γνωρίζω πολύ καλά το καθημερινό άγχος πολλών γονιών να εξασφαλίσουν τα απαραίτητα στα παιδιά τους, την κούραση όσων αναγκάζονται να δουλέψουν 2 δουλειές για να τα βγάλουν πέρα. Την αγωνία πολλών μικρών επιχειρήσεων να παραμείνουν συνεπείς στις υποχρεώσεις τους και την αγωνία πολλών νέων ζευγαριών που θέλουν κάποια στιγμή που θέλουν να αποκτήσουν το δικό τους σπίτι.

Για αυτό η άμυνα απέναντι στην ακρίβεια αποτελεί την κορυφαία και πρώτη προτεραιότητα. Για να είναι αποτελεσματική αυτή η άμυνα πρέπει να εδράζεται σε πραγματικά δεδομένα. Να μένει μακριά από τις εντυπώσεις, υπεραπλουστεύσεις, τα fake news, ώστε ξέροντας τις πραγματικές διαστάσεις του προβλήματος να μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε με τον κατάλληλο τρόπο».

Και συνέχισε ο πρωθυπουργός: «Δεν πρέπει να ξεχνάμε και από πού ξεκινήσαμε το 2019 όταν η ΝΔ ανέλαβε το τιμόνι του τόπου και την κοινωνία παραλυμένες από την αχρείαστη 10ετή κρίση», ενώ επανέλαβε πως ο πληθωρισμός είναι παγκόσμιος.

«Ο κόσμος χτυπήθηκε από την πανδημία, το παγκόσμιο εμπόριο γονάτισε, οι αγορές πάγωσαν έπεσαν πάρα πολλά χρήματα στην παγκόσμια οικονομία και την ελληνική και ήταν απολύτως αναμενόμενο και προβλέψιμο πως η αντίδραση αυτή, θα οδηγούσε σε μια αύξηση της ζήτησης από τη στιγμή που αποκαταστάθηκε το παγκόσμιο εμπόριο και θα φούντωνε τον πληθωρισμό.

Πριν ακόμα η εφοδιαστική αλυσίδα αποκατασταθεί ξέσπασε η ενεργειακή κρίση λόγω του πολέμου στην Ουκρανία. Τώρα έχουμε να αντιμετωπίσουμε την παγκόσμια μάχη των δασμών. Κατά συνέπεια, οι ρίζες των ανατιμήσεων πηγαίνουν πίσω στον χρόνο. Μπροστά σε αυτή την πραγματικότητα, η θέση της Ελλάδας δεν είναι σίγουρα αυτή που θέλουν ορισμένοι.

Η Ελλάδα συνολικά είχε χαμηλότερο πληθωρισμό τα 5,5 αυτά χρόνια από ότι η Ευρώπη, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Eurostat. Η αλήθεια είναι ότι σε ορισμένες υποκατηγορίες του γενικού δείκτη τιμών πράγματι τα πήγαμε χειρότερα από την Ευρώπη.

Στα τρόφιμα έχουμε περίπου τον ίδιο πληθωρισμό με την Ευρώπη, 38,9%. Παντού στην Ευρώπη, οι τιμές αυξήθηκαν περίπου 40% στα τρόφιμα. Στην πατρίδα μας 37,6%», σημείωσε.

H δεύτερη τοποθέτηση του Μητσοτάκη

Απάντηση Μητσοτάκη: «Η κατάσταση δεν είναι τόσο τραγική»

Παρουσιάζοντας τα στοιχεία της Eurostat, ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ότι η εναρμονισμένη μεταβολή του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή από τον Ιούνιο του 2019 έως τον Σεπτέμβριο του 2025 ήταν:

17,5% για την Ελλάδα

26,6% για την Ευρώπη

Παραδέχθηκε ότι σε ορισμένες υποκατηγορίες η χώρα τα πήγε χειρότερα , κυρίως στα τρόφιμα, όπου ο πληθωρισμός έφτασε το 37,6%. Ωστόσο, όπως τόνισε, η Ελλάδα κατατάσσεται στην 4η καλύτερη θέση συνολικού πληθωρισμού στην Ευρώπη, με 1,4%, συγκριτικά με άλλες χώρες που εμφανίζουν πολύ υψηλότερες τιμές, όπως η Τουρκία (36% στα τρόφιμα) και η Πορτογαλία (4%).

Ακόμα ο πρωθυπουργός υποστήριξε ότι «είναι μύθος να λέμε ότι έχουμε το ακριβότερο ρεύμα».

Παρουσίασε στοιχεία για το α’ εξάμηνο του 2028, σύμφωνα με τα οποία η Ελλάδα βρίσκεται στην 8η θέση στο κόστος ηλεκτρικού ρεύματος για τα νοικοκυριά, τονίζοντας ότι χώρες όπως η Γερμανία είναι ακριβότερες.

«Αν θέλουμε να είμαστε αποτελεσματικοί, πρέπει να βλέπουμε τους όρους ρεαλιστικά, και όχι να βαφτίζουμε το κρέας ψάρι», σχολίασε.

Αυξήσεις εισοδημάτων και ακρίβεια

Όσον αφορά την αντιμετώπιση της ακρίβειας, ο κ. Μητσοτάκης παρουσίασε την αύξηση των εισοδημάτων ως βασικό εργαλείο στήριξης των πολιτών:

Ο κατώτατος μισθός αυξήθηκε κατά 38%, από 650 σε 850 ευρώ, και θα φτάσει τα 950 ευρώ.

Η μέση αμοιβή στην οικονομία έχει αυξηθεί κατά 28%.

Οι αυξήσεις στους δημοσίους υπαλλήλους υπερέβησαν τον πληθωρισμό.

Παράλληλα, ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι η κυβέρνηση είναι «υπερήφανη» για τη στήριξη που προσέφερε στους ένστολους.

Καταλήγοντας, ο πρωθυπουργός αναγνώρισε ότι η Ελλάδα «τα πήγε καλύτερα στην ενέργεια» αλλά «χειρότερα στα ενοίκια», τονίζοντας ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει να λαμβάνει μέτρα για την ανακούφιση των πολιτών.

Απευθυνόμενος στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι η κατάσταση δεν είναι τόσο τραγική όπως παρουσιάζεται.