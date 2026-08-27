Live η εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος: «Αλλάζουμε τους κανόνες»

Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή ην ώρα η παρουσίαση του προγράμματος για το ιδιωτικό χρέος από το ΠΑΣΟΚ, στο Σεράφειο του Δήμου Αθηναίων.
Δείτε live την εκδήλωση στο παρακάτω βίντεο:
Στην εκδήλωση με θέμα «Ιδιωτικό χρέος: Αλλάζουμε τους κανόνες – Η δίκαιη λύση από το ΠΑΣΟΚ» θα μιλήσει ο πρόεδρος του κόμματος, Νίκος Ανδρουλάκης.
Ακολουθεί το πρόγραμμα της εκδήλωσης:
18:00 – Προσέλευση
18:30 Θεματική συζήτηση:
- Μιλένα Αποστολάκη, Βουλευτής Βόρειου Τομέα Αθηνών και υπεύθυνη Κ.Τ.Ε. Οικονομίας για θέματα Τραπεζών, Ιδιωτικού Χρέους και Προστασίας Δανειοληπτών ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής
- Νίκος Γριζάνης, Εκπρόσωπος από την Επιτροπή Πρωτοβουλίας Δανειοληπτών Ελβετικού Φράγκου
- Κωνσταντίνος Ζερβουλάκος, Νομικός Σύμβουλος Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ
- Δημήτρης Σπυράκος, Δικηγόρος και Γραμματέας του Τομέα Ιδιωτικού Χρέους και Προστασίας Δανειοληπτών ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής
- Κώστας Τσουκαλάς, Εκπρόσωπος Τύπου ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής
- Νικόλας Φαραντούρης, Ευρωβουλευτής ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής
- Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, Πρόεδρος Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών
19:15 Ομιλία Νίκου Ανδρουλάκη, Προέδρου ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής
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