Live η εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος: «Αλλάζουμε τους κανόνες»

Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή ην ώρα η παρουσίαση του προγράμματος για το ιδιωτικό χρέος από το ΠΑΣΟΚ, στο Σεράφειο του Δήμου Αθηναίων.

Δείτε live την εκδήλωση στο παρακάτω βίντεο:

Στην εκδήλωση με θέμα «Ιδιωτικό χρέος: Αλλάζουμε τους κανόνες – Η δίκαιη λύση από το ΠΑΣΟΚ» θα μιλήσει ο πρόεδρος του κόμματος, Νίκος Ανδρουλάκης.

Ακολουθεί το πρόγραμμα της εκδήλωσης:

18:00 – Προσέλευση

18:30 Θεματική συζήτηση:

Μιλένα Αποστολάκη , Βουλευτής Βόρειου Τομέα Αθηνών και υπεύθυνη Κ.Τ.Ε. Οικονομίας για θέματα Τραπεζών, Ιδιωτικού Χρέους και Προστασίας Δανειοληπτών ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής

, Βουλευτής Βόρειου Τομέα Αθηνών και υπεύθυνη Κ.Τ.Ε. Οικονομίας για θέματα Τραπεζών, Ιδιωτικού Χρέους και Προστασίας Δανειοληπτών ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής Νίκος Γριζάνης , Εκπρόσωπος από την Επιτροπή Πρωτοβουλίας Δανειοληπτών Ελβετικού Φράγκου

, Εκπρόσωπος από την Επιτροπή Πρωτοβουλίας Δανειοληπτών Ελβετικού Φράγκου Κωνσταντίνος Ζερβουλάκος , Νομικός Σύμβουλος Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ

, Νομικός Σύμβουλος Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ Δημήτρης Σπυράκος , Δικηγόρος και Γραμματέας του Τομέα Ιδιωτικού Χρέους και Προστασίας Δανειοληπτών ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής

, Δικηγόρος και Γραμματέας του Τομέα Ιδιωτικού Χρέους και Προστασίας Δανειοληπτών ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής Κώστας Τσουκαλάς , Εκπρόσωπος Τύπου ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής

, Εκπρόσωπος Τύπου ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής Νικόλας Φαραντούρης , Ευρωβουλευτής ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής

, Ευρωβουλευτής ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, Πρόεδρος Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών

19:15 Ομιλία Νίκου Ανδρουλάκη, Προέδρου ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής