LIVE η εξειδίκευση των ρυθμίσεων για την πρόσβαση των ανηλίκων στα social media

Σε εξειδίκευση του νέου πλαισίου ρυθμίσεων για την απαγόρευση πρόσβασης των ανήλικων στα social media προχωρούν οι υπουργοί Υγείας, Αδωνις Γεωργιάδης, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, Δημήτρης Παπαστεργίου, και Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος, στο υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Υπενθυμίζεται ότι την απαγόρευση των social media σε ανηλίκους κάτω των 15 ετών ανακοίνωσε και επίσημα σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Μέτρο που είχε προαναγγείλει ήδη από τον προηγούμενο μήνα, υιοθετώντας την πρωτοβουλία της Αυστραλίας.

Με βίντεο στο TikTok ανέφερε μεταξύ άλλων: «Αποφασίσαμε να προχωρήσουμε σε κάτι δύσκολο αλλά απαραίτητο: να απαγορεύσουμε την πρόσβαση στα social media σε παιδιά κάτω των 15 ετών.

Η ρύθμιση θα έρθει μέσα στο καλοκαίρι του 2026 και θα τεθεί σε εφαρμογή την 1η Ιανουαρίου του 2027. Η Ελλάδα θα ανήκει στις πρώτες χώρες που θα πάρει μια τέτοια πρωτοβουλία, και είμαι σίγουρος ότι δεν θα είναι και η τελευταία».

«Όταν ανοίγει ένα κινητό, κλείνει μια παρέα»

Ο κ. Σκέρτσος ανέφερε αρχικά πως πρόκειται για μια «πολύ σημαντική απόφαση και πως λίγες χώρες έχουν στην Ευρώπη έχουν προχωρήσει σε ένα τέτοιο μέτρο.

Θεωρούμε ωστόσο πως είναι κρίσιμο και αναγκαίο», τονίζοντας το πρόβλημα του εθισμού των νέων που παρατηρείται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Καθήκον μας να αξιοποιούμε την τεχνολογία και να θεσπίζουμε κανόνες λογικούς, οι οποίοι θα ρυθμίζουν τον τρόπο με τον οποίον αλληλεπιδρούν οι πολίτες με την τεχνολογία», υποστήριξε.

«Όταν ανοίγει ένα κινητό, κλείνει μια παρέα. Και αυτό το έχουν καταλάβει ήδη τα παιδιά μας και οφείλουμε εμείς ως γονείς να αντιληφθούμε την ευθύνη που όλοι έχουμε», τόνισε ο κ. Σκέρτσος.

«Δεν περιορίζουμε την ελευθερία του λόγου»

Με τη σειρά του και ο Άδωνις Γεωργιάδης ανέφερε πως «δεν περιορίζουμε την ελευθερία του λόγου, δεν κάνουμε τίποτα απ΄όλα αυτά που κάποιοι λένε. Παίρνουμε κάποια προληπτικά μέτρα για να προσαρμοστούμε στο νέο κόσμο που έχει γεννηθεί και ήρθε γρηγορότερα από τις εθνικές νομοθεσίες».

«Είναι μια πρωτοβουλία του Κυριάκου Μητσοτάκη, απολύτως σύμφυτη με τους στόχους του υπ. Υγείας».

Ο κ. Γεωργιάδης στη συνέχεια ανέλυσε την πρόκληση της εξάρτησης αλλά και τις επιπτώσεις του εθισμού στα social media.

Ο κ. Παπαστεργίου ξεκαθάρισε πως «σκοπός μας δεν είναι να κόψουμε το ίντερνετ στα παιδιά, δεν θα σκεφτόμασταν κάτι τέτοιο. Αλλά έχουμε υποχρέωση να βοηθήσουμε τα παιδιά να μεγαλώσουν ως φυσιολογικά σε ένα φυσιολογικό κόσμο».

«Το νομοσχέδιο που έρχεται είναι πολύ απλό που βασίζεται στο ευρωπαϊκό πλαίσιο νομοθέτησης και λέει πως απαγόρευεται η πρόσβαση ανηλίκων που δεν έχουν συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας τους στα social media».

Τα εργαλεία και η επαλήθευση της ηλικίας

Σε ό,τι αφορά την επαλήθευση ηλικίας, υπογραμμίστηκε ότι τα εργαλεία αυτά είναι συμβατά με το άρθρο 28 της DSA, που αφορά την προστασία των ανηλίκων.

Οι μηχανισμοί επαλήθευσης, όπως αναφέρθηκε, λειτουργούν ως ενδεικτικά εργαλεία και δεν επιβάλλονται ως αποκλειστική τεχνολογική λύση, διασφαλίζοντας την αρχή της τεχνολογικής ουδετερότητας.

Επιπλέον, πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια, όπως:

η χρήση αξιόπιστων και ακριβών τεχνικών επαλήθευσης

η αποτελεσματική λειτουργία σε πραγματικές συνθήκες

η δυσκολία παράκαμψης

η προσβασιμότητα για όλους τους χρήστες

η μη παραβίαση των δικαιωμάτων των χρηστών

η αποφυγή χρήσης προσωπικών δεδομένων που δεν είναι απολύτως απαραίτητα

Αναφέρθηκε επίσης η προοπτική διασύνδεσης των μηχανισμών αυτών με το ευρωπαϊκό ψηφιακό πορτοφόλι (EUDI Wallet).