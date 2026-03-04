Live η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Βουλή για την επιστολική ψήφο και τη Μέση Ανατολή

Στη Βουλή μιλά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος, στο πλαίσιο της συζήτησης για την επιστολική ψήφο των Ελλήνων του εξωτερικού, ενημερώνει την εθνική αντιπροσωπεία για τις εξελίξεις αναφορικά με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και όλα όσα συμβαίνουν στο μέτωπο.

Κατά την έναρξη της ομιλίας του, ο πρωθυπουργός έκανε αναφορά στα όσα «δραματικά» εξελίσσονται στο Ιράν και τη Μέση Ανατολή.

»Είναι πολεμικά γεγονότα μεγάλης έντασης και έκτασης με απροσδιόριστες οικονομικές συνέπειες. Ο χάρτης διαρκώς μεταβάλλεται και η μόνη βεβαιότητα είναι η αβεβαιότητα,.

»Υποστηρίζουμε την αποκλιμάκωση της έντασης και επιστροφή της διπλωματίας. Η επόμενη μέρα στο Ιράν πρέπει να εγγυάται την ευημερία και αυτοδιάθεση των πολιτών, αλλά και απόλυτο έλεγχο του πυρηνικού και βαλλιστικού προγράμματος» είπε.

Έκανε λόγο για ειδικό σχέδιο για επαναπατρισμό, όσων το επιθυμούν. Ήδη, όπως είπε, έχουν γίνει κάποιοι συγκεκριμένοι επαναπατρισμοί. «Να ζητήσω από τους συμπολίτες μας να δείξουν υπομονή και φροντίσουν για την ασφάλειά τους, να ξέρουν πως η ελληνική πολιτεία θα μεριμνήσει για αυτούς».

«Η Ελλάδα είναι παρούσα με ευθύνη και ισχύ, όπου την καλεί το εθνικό καθήκον και θέτει τις αναβαθμισμένες ένοπλες δυνάμεις της στην υπηρεσία του ελληνισμού» είπε και αναφέρθηκε στις δυνάμεις που στάλθηκαν στο νησί.

Όπως επεσήμανε, πρόκειται για «αμυντική και ειρηνική αποστολή, με έναν στόχο: να αποτραπούν απειλητικές ενέργειες κατά του ανεξάρτητου κράτους της Κύπρου».