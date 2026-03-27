Live η ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη στο 4ο Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ: «Έφτασε η ώρα για μια νέα πολιτική Αλλαγή»

Άρχισε το 4ο Τακτικό Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, το οποίο λαμβάνει χώρα στο Κλειστό Γήπεδο Τάε Κβον Ντο, στο Φάληρο.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά την έναρξη της ομιλίας του δήλωσε: «Έφτασε η ώρα για μια νέα Αλλαγή, που αποτελεί προϋπόθεση για την οικονομική και κοινωνική σταθερότητα του τόπου. Μαζί θα κερδίσουμε την Ελλάδα που αξίζουμε».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ δήλωσε ότι απευθύνεται «σε κάθε κοινωνική δύναμη με την οποία μοιραζόμαστε κοινές αγωνίες», «σε κάθε δημοκρατικό πολίτη που έκανε άλλες επιλογές ή απέχει», «σε κάθε μετριοπαθή πολίτη που θέλει ευημερία και σταθερότητα».

Στη συνέχεια αναφέρει ότι «σήμερα με το συνέδριό μας ξεκινάμε όλοι μαζί τον αγώνα για τη μεγάλη Πολιτική Αλλαγή που έχει ανάγκη ο ελληνικός λαός, για να μπει τέλος στις συντηρητικές πολιτικές που αυξάνουν τις ανισότητες, υποβαθμίζουν την ποιότητα της δημοκρατίας και πολλαπλασιάζουν τα κοινωνικά αδιέξοδα μικραίνοντας τους ορίζοντες της Ελλάδας», δήλωσε μεταξύ άλλων.

Παρακολουθήστε live την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη: