Από το «Ολύμπιον» στην πλατεία Αριστοτέλους της Θεσσαλονίκης, η Μαρία Καρυστιανού παρουσιάζει την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος με την ονομασία «Ελπίδα για τη Δημοκρατία - Μαρία Καρυστιανού, Ανεξάρτητο Κίνημα Πολιτών».

«Ιδρυτικά μέλη υπογράφοντα την από 17.05.2026 Ιδρυτική Διακήρυξη του πολιτικού κόμματος με την ονομασία Ελπίδα για τη Δημοκρατία - Μαρία Καρυστιανού, Ανεξάρτητο Κίνημα Πολιτών».

Αυτό αναγράφεται στην κορυφή της σελίδα που υπογράφουν οι πολίτες που δίνουν το «παρών» αυτή την ώρα στην πλατεία Αριστοτέλους της Θεσσαλονίκης, δηλώνοντας τη στήριξή τους και τη συμμετοχή του στον νέο φορέα.

Η διαδικασία είναι σε εξέλιξη και θα συνεχιστεί καθ’ όλη τη διάρκεια της βραδιάς.

Λίγο μετά τις 7:20 το απόγευμα, η Μαρία Καρυστιανού έφτασε στον χώρο μέσα σε ένα κλίμα βαθιάς συγκίνησης, με το πλήθος να ξεσπά σε παρατεταμένα χειροκροτήματα. Η αποθέωση συνεχίστηκε και κατά την είσοδό της στο κινηματοθέατρο «Ολύμπιον», όπου ο κόσμος την πλησίασε για να της προσφέρει ανθοδέσμες, μια χειρονομία που την άγγιξε ιδιαίτερα.

Μέσα στην αίθουσα, η ατμόσφαιρα φορτίστηκε ακόμη περισσότερο όταν άρχισαν να δονούν την ατμόσφαιρα συνθήματα, όπως το χαρακτηριστικό: «Η αρχή του τέλους στην Αριστοτέλους» και «Μαρία, μαζί σου».

Με μια φορτισμένη τοποθέτηση ξεκίνησε τη μετάδοσή του ο Θανάσης Αυγερινός, δίνοντας το στίγμα μιας ιστορικής πολιτικής βραδιάς που, όπως εκτίμησε, θα σημάνει την απαρχή μιας νέας σελίδας για τα πολιτικά πράγματα της χώρας. Απευθυνόμενος στους τηλεθεατές στη Θεσσαλονίκη, σε ολόκληρη την Ελλάδα αλλά και στον απόδημο ελληνισμό, ο γνωστός δημοσιογράφος επέλεξε να απαντήσει με νόημα στα σχόλια για τις ενδυματολογικές και ιδεολογικές του επιλογές.

Αντί για τα πολιτικά σύμβολα του παρελθόντος, ο Θανάσης Αυγερινός επέλεξε να εμφανιστεί φορώντας μια μπλούζα με τις μορφές των κορυφαίων της ρωσικής λογοτεχνίας: του Λέοντος Τολστόι, του Φιοντόρ Ντοστογιέφσκι και του Άντον Τσέχοφ. Με καυστικό πνεύμα αναρωτήθηκε αν και αυτά τα ονόματα θεωρούνται πλέον «απαγορευμένες λέξεις».

«Διάλεξα να φαίνεται καθαρά ο Ντοστογιέφσκι, ο οποίος έγραψε το 1866 το μνημειώδες έργο Έγκλημα και Τιμωρία. Και αυτοί που εγκλημάτησαν, πρέπει να γνωρίζουν ότι η τιμωρία τους πλησιάζει. Αυτό ακριβώς πρέπει να συμβαίνει στις δημοκρατίες: όποιος εγκληματεί, να λογοδοτεί και να τιμωρείται.»

Η Κατερίνα Μουτσάτσου είναι η επόμενη στη σκηνή και δήλωσε: «κι εγώ είμαι εδώ, μπροστά σας, βαθιά συγκινημένη. Αν με ρωτούσατε, θα σας έλεγα πως νιώθω απροετοίμαστη, αλλά η αλήθεια είναι ότι μάλλον προετοιμαζόμουν γι’ αυτή τη στιγμή εδώ και 14 ολόκληρα χρόνια. [...] Για πολύ καιρό ήμουν "απολιτίκ".

Τότε ήταν που συνειδητοποίησα ξαφνικά ότι υπήρχε ένα ολόκληρο σύστημα που με πολέμησε. Πλέον, όμως, το πράγμα έχει αλλάξει. Το πρόβλημά μας έχει γίνει πια βαθιά υπαρξιακό.»

Στη συνέχεια προβλήθηκε ένα βίντεο με ευχές από Έλληνες του εξωτερικού, προς την Μαρία Καρυστιανού και το νεοσύστατο κόμμα.

Μαρία Καρυστιανού: «Φτάνει το τέλος της διαφθοράς» – Η είσοδος στο «Ολύμπιον»

