LIVE η παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος της ΕΛ.Α.Σ από τον Αλέξη Τσίπρα

Σε ζωντανή μετάδοση από το Porto Palace της Θεσσαλονίκης, ο Αλέξης Τσίπρας παρουσιάζει αυτή την ώρα τις προτάσεις και το οικονομικό πρόγραμμα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛΑΣ).

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που προβλέπει παρεμβάσεις συνολικού μικτού κόστους 7,39 δισ. ευρώ στην τετραετία, μόνιμα νέα έσοδα 1,92 δισ. ευρώ, καθαρή δαπάνη 5,47 δισ. ευρώ και διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο 5,60 δισ. ευρώ.

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Ο Αλέξης Τσίπρας παρουσιάζει το Εθνικό Σχέδιο Ανασυγκρότησης για τη νέα Ελλάδα.

Ένα σχέδιο για ανάπτυξη, ασφάλεια, δικαιοσύνη.

Ο πρώην πρωθυπουργός κάνει λόγο για το «νέο Εθνικό όραμα για αλλαγή πορείας στη χώρα» και:

«Προτείνουμε ένα σχέδιο διακυβέρνησης με επίκεντρο τον άνθρωπο και τη σύγκλιση με την Ευρώπη. Ενα σχέδιο διακυβέρνησης για να ζήσουμε σαν Ευρωπαίοι στο δικό μας τόπο.

Χτίζουμε μια Ελλάδα που θα παρέχει ασφάλεια, αξιοπρέπεια, προοπτική. Σχέδιο διακυβέρνησης για την Ελλάδα που μας αξίζει

Δεσμευόμαστε για ανάπτυξη, φορολογική δικαιοσύνη, δίκαιη πράσινη μετάβαση. Στο κέντρο του προγράμματος μας οι άνθρωποι, όχι οι αριθμοί. Ενώνουμε δυνάμεις για να αλλάξουμε πορεία με στόχο μια καλύτερη ζωή.

Όραμα αλλαγής για μια νέα πυξίδα για τη χώρα και το λαό μας»