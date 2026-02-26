Μενού

Live η Συνέντευξη Τύπου του Νίκου Ανδρουλάκη για τις υποκλοπές: «Απόφαση σταθμός η σημερινή»

Η συνέντευξη Τύπου του Νίκου Ανδρουλάκη για την απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου για την υπόθεση υποκλοπών.

Νίκος Ανδρουλάκης
Έκτακτη συνέντευξη τύπου δίνει ο Νίκος Ανδρουλάκης μετά δικαστική απόφαση για υπόθεση των υποκλοπών.

«Η σημερινή απόφαση για το Predator είναι μια απόφαση σταθμός, που αποτελεί νίκη και δικαίωση ενός αγώνα που ξεκίνησα από τη στιγμή που πέρασα το κατώφλι του Αρείου Πάγου», δήλωσε αρχικά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. 

Δείτε live τη Συνέντευξη Τύπου: 

 

