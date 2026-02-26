Live η Συνέντευξη Τύπου του Νίκου Ανδρουλάκη για τις υποκλοπές: «Απόφαση σταθμός η σημερινή»

Έκτακτη συνέντευξη τύπου δίνει ο Νίκος Ανδρουλάκης μετά δικαστική απόφαση για υπόθεση των υποκλοπών.
«Η σημερινή απόφαση για το Predator είναι μια απόφαση σταθμός, που αποτελεί νίκη και δικαίωση ενός αγώνα που ξεκίνησα από τη στιγμή που πέρασα το κατώφλι του Αρείου Πάγου», δήλωσε αρχικά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.
Δείτε live τη Συνέντευξη Τύπου:
- Ένταση στη δίκη Λυγγερίδη: «Με φωτοβολίδα δεν σκοτώνουμε ούτε λαγό» - «Να σου ρίξω να δεις αν θα σε στείλει;»
- Πρόστιμα έως 50.000 ευρώ για διαφήμιση παράνομου τζόγου από influencers - Ποινές έως 10 έτη
- Έκτροπα της ΕΛΑΣ καταγγέλλουν καθηγητές του ΑΠΘ: Κατέβαζαν τα παντελόνια και έβγαζαν τα εσώρουχα φοιτητών
- Πέθανε η Αντιγόνη Πανέλλη: Θρήνος για την απώλεια στον δημοσιογραφικό κόσμο
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.