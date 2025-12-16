Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης απευθύνει αυτή τη στιγμή λόγο από το βήμα της Βουλής, στο πλαίσιο συνέλευσης της Ολομέλειας για τη συζήτηση περί της κύρωσης του προϋπολογισμού για το 2026.

Ανοίγοντας την ομιλία του, ο πρωθυπουργός εξήρε την εκλογή του Κυριάκου Πιερρακάκη στο Eurogroup, λέγοντας: «Καλούμαστε να εγκρίνουμε εναν προύπολογισμό που δεν κατέθεσε απλώς ο Υπουργός Οικονομικών, αλλά για πρώτη φορά ο νέος πρόεδρος του Eurogroup.

Στο πρόσωπό του, τα κράτη μέλη αναγνωρίζουν την τεράστια πρόοδο της πατρίδας μας, και βάζουν έτσι μία διεθνή σφραγίδα αξιοπιστίας στο διαβατήριο της κυβέρνησης».

Μητσοτάκης: «Η Ευρώπη λέει "γινόμαστε Ελλάδα"»

«Μια τέτοια εξέλιξη, συμβαίνει ακριβώς 10 χρόνια από τότε που ο τόπος μας έφτασε ένα βήμα από τον γκρεμό. Και όμως, ένας ολόκληρος λαός αντιστάθηκε στα ψέματα και στον λαϊκισμό, καταφέρνοντας να επιστρέψει στην ανάπτυξη, και να πάρει θέση στην καρδιά των ευρωπαϊκών αποφάσεων.

Το σύνθημα κάποτε έλεγε "μένουμε Ευρώπη" και αργότερα ήταν "γινόμαστε Ευρώπη", αλλά τώρα, σε αυτή την περίπτωση η Ευρώπη λέει "εμείς γινόμαστε Ελλάδα".

Η νίκη της Ελλάδας στο Eurogroup δηλώνει τις θυσίες της κοινωνίας να βρεθεί από την καθήλωση στην ευημερία και δικαιώνει μία 6ετή πολιτική του σχεδίου, της δουλειάς και του αποτελέσματος, απέναντι στη μίζερη αντιπολίτευση της καταστροφολογίας και του μηδενισμού».

Παραθέτοντας τα στοιχεία του προύπολογισμού, ανέφερε πως:

προβλέπει ρ.α. 2,4% - διπλάσιο της Ευρωζώνης

παρεμβάσεις 3 δισ. ενίσχυσης εισοδήματος πολιτών

ταχύτερη μείωση δημοσίου χρέους μεταξύ κρατών ΟΟΣΑ, πρώτη φορά κάτω από 140% του ΑΕΠ

ανεργία στα προ του 2008 επίπεδα

πληθωρισμό στο 2,2% - οι αυξήσεις θα υπερκαλύπτουν τις απώλειες από κόστος ζωής

ρυθμό μεγέθυνσης επενδύσεων 10,2% μεγαλύτερο από φέτος – το ΠΔΕ ενισχύεται κατά 2 δισ. – προτεραιότητα η πλήρης απορρόφηση του RRF, στο 65% του συνόλου σήμερα, με τον μ.ο. των «27» στο 43

«Όλα αυτά, χωρίς κίνδυνο για την δημοσιονομική ισορροπία. Με έσοδα και δαπάνες να αυξάνονται και τα φορολογικά βάρη να μειώνονται. Ιδίως για τη μεσαία τάξη, νέους και οικογένειες. Με αυξήσεις αποδοχών που υπερβαίνουν τον πληθωρισμό».

«Μισοάδειο το αφήγημα του Ανδρουλάκη»

«Να συμφωνήσουμε κ. Ανδρουλάκη σε κάποια δεδομένα. Είναι λογικό όταν ένα ποτήρι είναι μισογεμάτο και η αντιπολίτευση να το βλέπει μισοάδεια. Αλλά εσείς δεν μπορείτε να βλέπετε ότι έχει πορτοκαλάδα.

Ανάπτυξη διπλάσια από την Ευρωζώνη. Παρεμβάσεις 2.9 δις ευρώ, την ταχύτερη μείωση του δημοσίου χρέους μεταξύ όλων των κρατών του ΟΟΣΑ. Έχει τόσο μεγάλη αξία για τις πολιτικές της άλλες γενιάς. Αδιαπραγμάτευτη δέσμευσή μας που την πραγματοποιούμε.

Όλα αυτά στο μισοάδειο αφήγημά σας κ. Ανδρουλάκη δεν έχουν κάποια θέση;

Όλη η φιλοσοφία του προϋπολογισμου έρχεται και πατάει πάνω στη στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος ως πραγματικό, αποτελεσματικό ανάχωμα απέναντι στην ακρίβεια.

Δεν πανηγυρίζουμε αλλά και δεν μηδενίζουμε – ειδικά εν μέσω γεωπολιτικών αλλαγών και οικονομικών τριγμών που οδηγούν πολλά κράτη σε επιλογές λιτότητας με περικοπές και νέους φόρους».

Μητσοτάκης για Στεγαστικό: 6 επιπλέον μέτρα για την προσφορά ακινήτων

Στη συνέχεια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσίασε το σχέδοι της κυβέρνησης για το Στεγαστικό:

Γενναίο πρόγραμμα ανακαίνισης κατοικιών - θα καλύπτει έως και το 90% της δαπάνης της - 400 εκατ. για αναβάθμιση παλαιών κλειστών ακινήτων με επιδότηση έως και 36.000 ευρώ. Εισοδηματικό όριο 35.000 ευρώ για ζευγάρι με προσαύξηση 5.000 για κάθε παιδί. Στους 50.000 εκπαιδευτικούς, νοσηλευτές και γιατρούς εκτός των αστικών κέντρων Αττικής και Θεσσαλονίκης θα επιστρέφονται δύο ενοίκια ετησίως, ανεξάρτητα από το εισόδημά τους. Τοπικά σχέδια αναβάθμισης δημοτικών και κρατικών κτιρίων σε ορεινές και νησιωτικές περιοχές για κατοικίες για δημοσίους υπαλλήλους. Νέοι περιορισμοί στη βραχυχρόνια μίσθωση: Οι σημερινές ρυθμίσεις επεκτείνονται και στο κέντρο Θεσσαλονίκης - Επιπλέον, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη όπου απαγορεύεται η βραχυχρόνια μίσθωση, όταν ένα τέτοιο ακίνητο μεταβιβάζεται, θα διαγράφεται αυτόματα από το Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής. Νέο πλαίσιο κινήτρων για ιδιωτικές επενδύσεις στον τομέα της προσιτής στέγης: Οι κατασκευαστικές θα μπορούν να χτίζουν διαμερίσματα ή να μετατρέπουν σε κατοικίες υφιστάμενα κτίρια αποκλειστικά προς ενοικίαση τουλάχιστον 10 ετών. Τα μισθώματα θα εκπίπτουν απ’ τον φόρο εισοδήματος και το ανώτατο όριο ενοικίου θα καθορίζεται κεντρικά. Πολεοδομική ρύθμιση από το ΥΠΕΝ για τη γρήγορη μετατροπή υφιστάμενων ακινήτων προς οικιστική χρήση. Εγκαταλελειμμένα ή ημιτελή κτίσματα θα εντάσσονται στην κατηγορία ιδιωτικών επενδύσεων με κίνητρο την έκπτωση φόρου.

Το Στεγαστικό παραμένει από τις κύριες προτεραιότητες του Προϋπολογισμού, όχι μόνο ως πρόβλημα των νέων αλλά και ως τομέας που απορροφά μεγάλο μέρος του εισοδήματος των νοικοκυριών».

Μητσοτάκης: «Ούτε συζήτηση για τη μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ»

Σχετικά με τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο, είπε: «Κλείνει ένας ακόμη λογαριασμός με το παρελθόν που κρατά σε ομηρία 50.000 δανειολήπτες – κατατίθεται διάταξη που μετατρέπει τις υποχρεώσεις σε ευρώ με σταθερά χαμηλό επιτόκιο, κούρεμα από 15% - 50% με βάση τα περιουσιακά στοιχεία και δυνατότητα επιμήκυνσης της αποπληρωμής ως 5 χρόνια.

Τα προβλήματα από το χθες είναι πολλά, διαχρονικά και διακομματικά. Η Ελλάδα του 21ου αιώνα δεν μπορεί να μένει όμηρός τους. Οφείλει να μεταρρυθμίσει όλα όσα την κρατούν πίσω».

Για τη μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, τόνισε: «δεν συζητείται καν, είναι καιρός να ανατραπεί μια διακομματική παθογένεια 40 χρόνων.

Θα καταθέσουμε πρόταση ονομαστικής για την απορρόφηση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ – για να δούμε κ. Ανδρουλάκη πως θα τοποθετηθείτε. Δεν θα απολογηθώ για καμία παρανομία κανενός καιροσκόπου και το ίδιο ζητώ και από τα άλλα κόμματα.

Όμως τους ζητώ να ξαναδούμε εξαρχής -μαζί με τους αγρότες- τον γενικότερο προσανατολισμό του πρωτογενή τομέα: Εισηγούμαι τη συγκρότηση Ειδικής Διακομματικής Επιτροπής, με προεδρείο κοινής αποδοχής, που θα μελετήσει όλα τα δεδομένα και τις λύσεις σε όλα τα πεδία της αγροτικής πολιτικής.

Το «σήμερα» μιας γενιάς δεν μπορεί να πριονίζει το «αύριο» της επόμενης - έχω δεσμευτεί πως δεν θα αφήσω ποτέ την πατρίδα μου να ξαναζήσει περιπέτειες όπως εκείνες προ δεκαετίας.

Μπορεί να αμφισβητηθεί ο κοινωνικός χαρακτήρας ενός οδικού χάρτη που περιλαμβάνει αυξήσεις και φορο-ελαφρύνσεις; Μπορεί να αμφισβητήσει κανείς την αναπτυξιακή του δυναμική;

Όταν προβλέπει ανάπτυξη πολύ υψηλότερη της Ευρώπης. Και ποιος μπορεί να φέρει αντιρρήσεις για την αξιοπιστία του και την αξιοπιστία αυτής της κυβέρνησης όταν συστηματικά και απαρέγκλιτα πετυχαίνει τους δημοσιονομικούς της στόχους παράγοντας πλεονάσματα.

Και ναι θα το ξαναπώ τα χρειαζόμαστε τα πλεονάσματα για να αποπληρώνουμε το χρέος που κάποιοι άλλοι μας φόρτωσαν».