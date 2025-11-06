Exxon Mobil, HELLENiQ Energy και Energean υπέγραψαν συμφωνία - Η σημασία της

Σε μια κίνηση με χαρακτήρα ορόσημου για την ελληνική ενεργειακή πολιτική, υπεγράφη στο Ζάππειο η συμφωνία ανάμεσα σε ExxonMobil, HELLENiQ Energy και Energean για την έναρξη ερευνητικών γεωτρήσεων στο Μπλοκ 2, στο Βορειοδυτικό Ιόνιο. Πρόκειται για την πρώτη απόπειρα συστηματικής εξόρυξης υδρογονανθράκων στην Ελλάδα μετά από περίπου τέσσερις δεκαετίες.

Ως ψήφο εμπιστοσύνης για την Ελλάδα χαρακτηρίζουν πηγές του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας τη συμφωνία που υπεγράφη σήμερα ανάμεσα στην ExxonMobil, την HelleniQ Upstream και την Energean Hellas για παραχώρηση ποσοστών συμμετοχής στο Block 2 στο Βορειοδυτικό Ιόνιο. Η συμφωνία αυτή - προστίθεται - συνοδεύεται από την πρόθεση έρευνας και υπεράκτιας γεώτρησης στο εν λόγω οικόπεδο από την νέα κοινοπραξία.

Η παραχώρηση ανήκει σήμερα κατά 75 % στην Energean Hellas και 25 % στην HelleniQ Upstream. Μετά τη σημερινή συμφωνία τα ποσοστά της κοινοπραξίας διαμορφώνονται ως εξής: ExxonMobil 60%, Energean Hellas 30%, HelleniQ Upstream Δυτική Κέρκυρα 10 %. H Energean παραμένει Διαχειριστής (Operator) στη διάρκεια της ερευνητικής περιόδου, ενώ σε περίπτωση ανακάλυψης κοιτάσματος υδρογονανθράκων, για την ανάπτυξή του τη Διαχείριση θα αναλάβει η ExxonMobil.

Οι ίδιες πηγές του ΥΠΕΝ αναφέρουν:

«Η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη υλοποιεί με συνέπεια και αυτοπεποίθηση τη δέσμευση της για την αξιοποίηση του υποθαλάσσιου πλούτου της χώρας μας και κατ' επέκταση ανάπτυξη του τομέα υδρογονανθράκων με μακρόπνοο ορίζοντα.

Σήμερα η Ελλάδα λαμβάνει μια ακόμη ψήφο εμπιστοσύνης, καθώς υπεγράφη ανάμεσα στην ExxonMobil, την HelleniQ Upstream και την Energean Hellas συμφωνία παραχώρησης ποσοστών συμμετοχής στο Block 2 στο Βορειοδυτικό Ιόνιο. Η συμφωνία αυτή συνοδεύεται από την πρόθεση έρευνας και υπεράκτιας γεώτρησης στο εν λόγω οικόπεδο από την νέα κοινοπραξία.

Η ανακοίνωση αυτή έρχεται 40 χρόνια μετά την τελευταία υπεράκτια γεώτρηση που πραγματοποιήθηκε σε περιοχές εντός της ελληνικής Επικράτειας. Σημειώνεται ότι η τελευταία φορά που εκτελέστηκε εξερευνητική γεώτρηση στο θαλάσσιο χώρο για την ανακάλυψη νέου κοιτάσματος ήταν οι δύο γεωτρήσεις Νηρέας-1 και Ολυμπία-1 στα ανοικτά του Θερμαϊκού κόλπου το 1986.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Ναντίν Χαρδαλιά, στο επίκεντρο των διεθνών ενεργειακών εξελίξεων και στην αιχμή της ευρωπαϊκής προσπάθειας για ενεργειακή αυτονομία και πλήρη απεξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο μπαίνει και η Ελλάδα με τη διήμερη Σύνοδο.

H διημερίδα ξεκινάει σήμερα στο Ζάππειο, παρουσία 4 Υπουργών της κυβέρνησης Τραμπ, 80 κορυφαίων Αμερικανών αξιωματούχων, 25 Υπουργών Ενέργειας της Ε.Ε και 300 εκπροσώπων ενεργειακών και τεχνολογικών κολοσσών.

Δείτε LIVE τις εργασίες της Συνόδου Διατλαντικής Ενεργειακής Συνεργασίας