Μαγειρίας στην Εξεταστική: «Είμαστε τίμιοι αγρότες» – Απάντηση για Ferrari, τυχερά δελτία και πόρισμα Αρχής

Καταθέτοντας στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής, ο Χρήστος Μαγειρίας υποστήριξε ότι η Ferrari που απέκτησε η οικογένεια προήλθε από αποζημίωση απαλλοτρίωσης οικογενειακού οικοπέδου στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας.

«Το 80% ανήκε σε μένα και το 20% στη μητέρα μου. Μου το έκανε μεταβίβαση η μητέρα μου μετά από έναν χρόνο σαν δώρο. Δεν μπορούμε να θάβουμε μια οικογένεια. Είμαστε τίμιοι αγρότες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Με πληροφορίες από το skai.gr, απέρριψε ως «λασπολογία» τις αναφορές ότι είχε κερδίσει 6.000 τυχερά δελτία. «Από το 2019 μέχρι σήμερα συνολικά το πολύ έχω κερδίσει 25 χιλιάρικα σε διάφορα δελτία, τα περισσότερα τζόκερ. Έχω τα χαρτιά εδώ», είπε, με τον εισηγητή της ΝΔ να ζητά διευκρινίσεις.

Σε ό,τι αφορά το πόρισμα της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, ο μάρτυρας το χαρακτήρισε «παραπληροφόρηση». Όταν ο εισηγητής της ΝΔ Μακάριος Λαζαρίδης τον ρώτησε «Αφού είναι όλα καλώς καμωμένα, γιατί δεσμεύτηκαν οι λογαριασμοί σας;», ο Μαγειρίας απάντησε:

«Ο κ. Βουρλιώτης έφτιαξε ένα τεράστιο ποσό για δύο οικογένειες. Δεν είμαστε σε κάποια δράση. Εμείς δεν ήμασταν μέσα στους ελέγχους της οικονομικής αστυνομίας γιατί δεν έχουμε κάνει κάτι. Όταν άρχισαν να λένε για μεγαλοκτηνοτρόφο πάλι δεν είμαστε εμείς.

Από 5-6 Αυγούστου άρχισε να αιωρείται αυτό για την οικογένεια μου. Έκανε ένα βιαστικό πόρισμα η Αρχή και για αυτό έχω κάνει προσφυγή. Βασίζεται σε υπόνοιες μόνο σε υπόνοιες. Όταν βγήκε και το διάβασα γράφει ότι πάρθηκαν κοινοτικοί πόροι από την οικογένεια, όχι παράνομα αλλά διατέθηκαν σε σκοπό που δεν έπρεπε.

Δεν έχει από την οικογένειά μου κανένας δεσμευτικό χαρακτήρα για τα χρήματα. Έχω κάνει προσφυγή για το πόρισμα. Το πόρισμα αυτό είναι παραπληροφόρηση. Οι ελεγκτές το αποτύπωσαν. Τους είπα ότι δεν έχω πάρει τέτοιες επιδοτήσεις που μου λένε».