Μαραθώνιος Μητσοτάκη μέχρι τις εκλογές – Το σχέδιο πίσω από την απόφαση για κάλπες την άνοιξη του 2027

Με δύο ταυτόχρονα τρίπτυχα κινείται η κυβέρνηση στο δρόμο προς τις εκλογές, τα οποία αντανακλούν και τη φιλοσοφία πίσω από την επιλογή του Πρωθυπουργού για εξάντληση της τετραετίας και κάλπες την άνοιξη με επικρατέστερο μήνα τον Μάιο του 2027.

«Εμπειρία, αντοχή, δοκιμασμένος μηχανισμός» για τον μαραθώνιο της προεκλογικής μάχης. «Σταθερότητα, συνέπεια, σχέδιο» συγκριτικά με τους πολιτικούς αντιπάλους της ΝΔ. Δύο τρίπτυχα που λειτουργούν ως παράλληλες γραμμές και συνιστούν κατά το Μέγαρο Μαξίμου και τον Κυριάκο Μητσοτάκη τα πλεονεκτήματα του κυβερνώντος κόμματος.

Γιατί ο Μητσοτάκης επέλεξε κάλπες την άνοιξη

Ο βασικός λόγος για εκλογές την άνοιξη βασίζονται στο σκεπτικό του πρωθυπουργού ότι μέσα στους 9 μήνες που απομένουν, η κυβέρνηση θα έχει τη δυνατότητα να ολοκληρώσει την υλοποίηση κρίσιμων δεσμεύσεων για τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών και την προώθηση μεταρρυθμίσεων.

Παράλληλα, θα έχει προλάβει να αποτυπωθεί εμπράκτως στις τσέπες των Ελλήνων η ενίσχυση των εισοδημάτων μέσω άμεσων αυξήσεων σε μισθούς και συντάξεις και έμμεσων με την περαιτέρω μείωση φόρων και εισφορών που θα εξαγγελθούν από το βήμα της ΔΕΘ, δίνοντας επιπλέον πόντους στο κυβερνών κόμμα.

Ο στόχος της αυτοδύναμίας

Επιπλέον, οι αναλύσεις του Μεγάρου Μαξίμου υποδεικνύουν ότι ένας προεκλογικός μαραθώνιος θα βγάλει off στο «τεστ κοπώσεως» υφιστάμενα και νέα κόμματα όπως το ΠΑΣΟΚ και η Ελπίδα για τη Δημοκρατία, αλλά και σχηματισμούς στα δεξιά της ΝΔ, αναδεικνύοντας τις αντοχές της ΝΔ σε μεγάλες και δύσκολες αποστάσεις και ευνοώντας την επίτευξη του στόχου της αυτοδυναμίας.

Ο Πρωθυπουργός επενδύει στον οργανωμένο κομματικό μηχανισμό της Νέας Δημοκρατίας που έχει αποδείξει επανειλημμένα ότι μπορεί να ανταπεξέλθει σε υψηλούς ρυθμούς και εντατικό pressing.

Στον αντίποδα, οι αναλύσεις του κυβερνητικού επιτελείου δείχνουν ότι το ΠΑΣΟΚ θα συνεχίσει με κολλημένη τη βελόνα στην τρίτη θέση και το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού να φυλλοροεί με μπαράζ αποχωρήσεων και δημόσιων αλληλοκατηγοριών.

«Δεν μπορεί να απειλήσει ο Τσίπρας»

Όσο για το ενδεχόμενο ενίσχυσης της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα; Στο Μέγαρο Μαξίμου θεωρούν ότι πρόκειται για γνωστό αντίπαλο που δεν μπορεί να την απειλήσει.

Αντιθέτως, εκτιμάται πως η υπόμνηση των πεπραγμένων του θα λειτουργήσει ευεργετικά για τη ΝΔ, αφυπνίζοντας τα αντανακλαστικά τόσο των παραδοσιακών ψηφοφόρων της παράταξης που θα συσπειρωθούν, όσο και κεντρώων ψηφοφόρων που απεχθάνονται τις περιπέτειες, συνεπώς όσο περνούν οι μήνες θα στρέφονται προς τη ΝΔ ως παράγοντα σταθερότητα.

Παράλληλα, σε αυτό το διάστημα η κυβέρνηση θα έχει το χρόνο να προχωρήσει και το πρώτο τμήμα της πρόωρης αποπληρωμής 13 δις του ελληνικού χρέους, αποκτώντας μεγαλύτερες δημοσιονομικές ευελιξίες και αποδεικνύοντας με έναν ακόμα έμπρακτο τρόπο τα οφέλη της συνετής οικονομικής της πολιτικής.

«Το είπαμε! Το κάνουμε! Και συνεχίζουμε»

Η οικονομία εξάλλου συνιστά ένα από τα κύρια πλεονεκτήματα της κυβέρνησης έναντι των πολιτικών της αντιπάλων και η εξέλιξη αυτή συμβάλλει στην ενίσχυση του αφηγήματος για δημιουργία μερίσματος ανάπτυξης το οποίο επιστρέφει στην κοινωνία. Εξ ού και η χθεσινή ανάρτηση του κ. Μητσοτάκη με το σύνθημα «Το είπαμε! Το κάνουμε! Και συνεχίζουμε».

Συνοπτικά το κυβερνητικό σκεπτικό είναι ότι η κυβέρνηση έχει μέχρι την άνοιξη το χρόνο να κλείσει μέτωπα, να συσπειρώσει περισσότερες δυνάμεις και να καλύψει το έδαφος από τα 30% των δημοσκοπήσεων μέχρι την αυτοδυναμία.

Ουδείς βεβαίως υποτιμά τον κίνδυνο μίας «στραβής» ή νέων επιπτώσεων στην υφιστάμενη ακρίβεια από ένα παρατεταμένο κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ ή μια ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Εκτιμάται, ωστόσο, ότι η κυβέρνηση διαθέτει και τη βούληση και τη γνώση και τις οικονομικές «εφεδρείες» για την αντιμετώπισή τους.