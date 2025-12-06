Μαρινάκης: «Δεν αποκλείω περαιτέρω μείωση στο ρεύμα για τους αγρότες»

Ο Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας παρέμβασης για το κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος στους αγρότες.

Σημείωσε ότι: «η κυβέρνηση τα συζητά όλα στο μέτρο των αντοχών της οικονομίας». Είπε πως «πριν από 2 χρόνια ικανοποίησε ο Πρωθυπουργός δύο πολύ μεγάλα αιτήματα των αγροτών, τη μόνιμη επιστροφή του ΕΦΚ στο αγροτικό πετρέλαιο και το φθηνότερο ρεύμα για 10 χρόνια».

Τόνισε ότι «οι αγρότες θέλουν ακόμα ευνοϊκότερη ρύθμιση λόγω των συνθηκών» και «εμείς το ακούμε αυτό».

Υπογράμμισε ότι «πρέπει να γίνει και μια σχετική έρευνα – που δεν θα αργήσει – από το αρμόδιο Υπουργείο. Eφόσον βρεθεί ο τρόπος – όχι για κάτι θεαματικό – είμαστε εδώ να το συζητήσουμε».

Κατέληξε λέγοντας: «δεν το αποκλείω, για κάποιες συγκεκριμένες περιπτώσεις που έχουν αυξημένα προβλήματα».