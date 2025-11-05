Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, δήλωσε ότι στις επόμενες μέρες ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα ανακοινώσεις νέες πρωτοβουλίες στο κομμάτι της οπλοκατοχής, με αφορμή το φονικό στα Βορίζια.

Συγκεκριμένα, ο κύριος Μαρινάκης αποκάλυψε στην εκπομπή «Live News» του Mega: «Πολύ σύντομα ενδεχομένως και τις επόμενες 2-3 μέρες θα έχουμε ανακοινώσεις από τον Πρωθυπουργό λόγω και της καταγωγής του, για συγκεκριμένες πρωτοβουλίες και στο κομμάτι της οπλοκατοχής, του τρόπου δίνονται άδειες και των περαιτέρω ελέγχων.

Και οι ανακοινώσεις αυτές δεν θα είναι λόγια του αέρα γιατί είναι ο Πρωθυπουγός που επί των ημερών του έχουν συμβεί οι μεγαλύτερες επιτυχίες στο κομμάτι της προστασίας των πολιτών, χωρίς να σημαίνει ότι μπορεί μια κυβέρνηση να πατήσει το κουμπί και να εξαλείψει την εγκληματικότητα.

Να αναμένουνμε ανακοινώσεις για όλες τις περιοχές που πρέπει να έχουν μια ειδική αστυνόμευση. Δεν σημαίνει ότι οι άνθρωποι στην Κρήτη συλλήβδην είναι εγκληματίες ή παραβατικοί. Είναι λάθος να στοχοποιούμε κατοίκους μιας περιοχής.

Όπως το είπε αναλυτικά και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, θα υπάρξει μόνιμη εγκατάσταση τμήματος της Διεύθυνσης οργανωμένου εγκλήματος στην Κρήτη», δήλωσε μεταξύ άλλων.