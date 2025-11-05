Παραδόθηκαν τα τρία αδέλφια της οικογένειας Φραγκιαδάκη,που αναζητούνταν από την αστυνομία για το μακελειό στα Βορίζια, καθώς βρέθηκε όπλο σε σπηλιά που πρόδωσε την ενοχή τους.

Αναλυτικά, οι συλληφθέντες εχθές το πρωί (5/11) έφυγαν από το ξενοδοχείο που κρύβονταν, και πήγαν στο σπίτι του ενός από τους καταζητούμενος για να αποχαιρετήσουν την οικογένεια τους. Κατά τις 17:30 το απόγευμα αποφάσισαν να παραδοθούν.

Μάλιστα, έδωσαν στις αρχές σημείο συνάντησης αλλά άλλαξαν το άλλαξαν, ορίζοντας νέο σημείο μόλις 150 μέτρα από το προηγούμενο.

Σύμφωνα με την εκπομπή «Live News» του Mega, έφτασαν στην περιοχή με ταξί και συνελήφθησαν από τις αρχές.

Μακελειό στα Βορίζια: Οι τρεις τύποι όπλων που χρησιμοποιήθηκαν

Ακόμη δεν έχουν βρεθεί όλα τα όπλα της δολοφονίας, τα οποία έσπευσαν να κρύψουν οι δράστες. Σύμφωνα, με μαρτυρίες άτομο πήγε λίγα δευτερόπλεπτα αφού σκοτώθηκε ο Φανούρης Καργάκης, και πήρε το όπλο του για να κρύψει τα ίχνη. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι ίδιες μαρτυρίες αναφέρουν ότι ο Φανούρης πυροβολούσε και εκείνος.

Μέχρι στιγμής έχει βρεθεί μόνο το καλάσνικοφ που φέρεται να έκρυψε ο 19χρονος, ο ένας εκ των αδελφών που συνελήφθησαν σήμερα.

Οι αρχές συνολικά κάνουν λόγο για τρεις τύπους όπλων κατά το έγκλημα:

καλάσνικοφ, που χρησιμοποιήθηκε στη δολοφονία της Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη

Καραμπίνες

Εννιάρια πιστόλια

Βορίζια: Πώς εντοπίστηκε το καλάσνικοφ

Οι αστυνομικές αρχές εντόπισαν σε σπηλιά λίγο έξω από τα Βορίζια, σε χώρο που ανήκει στον γαμπρό του 39χρονου θύματος, μια κυνηγετική καραμπίνα, φυσίγγια κυνηγετικού τύπου και μεγάλο αριθμό σφαιρών 9mm.

Η είσοδος της σπηλιάς ήταν προσεκτικά φραγμένη με πέτρες και ξύλα, γεγονός που δείχνει ότι η απόκρυψη έγινε πρόσφατα. Τότε συνελήφθη ο γαμπρός του θύματος, καθώς το όπλο βρέθηκε σε ιδιοκτησία του.

Σημειώνεται ότι ο 43χρονος που συνελήφθη, κατηγορείται για συμμετοχή στη συμπλοκή, ενώ είχε κατηγορηθεί για υπόθεση ζωοκλοπής πριν μήνες. Είναι βασικός ύποπτος για τη δολοφονία της 56χρονης γυναίκας στην Κρήτη, ενώ εξετάζεται αν είναι αυτός που την πυροβόλησε και τη σκότωσε.

Η οικογένεια του 39χρονου δηλώνει αποφασισμένη να μην προχωρήσει σε νέο «σασμό», τονίζοντας ότι οι προηγούμενες προσπάθειες συμφιλίωσης είχαν αποτύχει. «Δεν μπορούμε να είμαστε πια γείτονες», ανέφεραν χαρακτηριστικά συγγενείς του θύματος, απορρίπτοντας κάθε διάθεση συνεννόησης από την άλλη πλευρά.

Η άρνηση αυτή έχει εντείνει τους φόβους για αναζωπύρωση βεντέτας, καθώς οι δύο οικογένειες ζουν σε πολύ μικρή απόσταση.