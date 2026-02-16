Μαρινάκης για φωτογραφίες των 200 της Καισαριανής: «Το ΥΠΠΟ έχει δρομολογήσει τις διαδικασίες απόκτησής τους»

Στην υπογραφή των συμβάσεων παραχώρησης για τις 4 θαλάσσιες περιοχές νότια της Κρήτης και νότια της Πελοποννήσου, στην Κοινοπραξία της αμερικανικής Chevron με την Helleniq Energy αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, ο Παύλος Μαρινάκης, κατά την ενημέρωση πολιτικών συντακτών τονίζοντας πως η Ελλάδα αποτελεί «ενεργειακό κόμβο για την Ευρώπη».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στη συνέχεια, αναφέρθηκε στη ψήφιση του νομοσχεδίου του υπουργείου Εργασίας για τις συλλογικές συμβάσεις και στην αντιμετώπιση της παραβατικότητας.

Αναφορικά με τα φωτογραφικά ντοκουμέντα της εκτέλεσης της Καισαριανής, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε, μεταξύ άλλων, ότι «το υπουργείο Πολιτισμού έχει δρομολογήσει ήδη τις διαδικασίες απόκτησής τους υπό την προϋπόθεση ότι ο κάτοχός του μπορεί να αποδείξει την γνησιότητά τους».

Για το εργοστάσιο «Βιολάντα» και τα θέματα ασφάλειας ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε «Είναι εγκάθετος όποιος λέει ότι θέλαμε να συγκαλύψουμε».

Παράλληλα, η επίσκεψη στελεχών από τις ΗΠΑ στην Αθήνα χαρακτηρίστηκε από τον ίδιο ως «ιδιωτική επίσκεψη», τονίζοντας «καμία παρέμβαση των ΗΠΑ στην ελληνική κυβέρνηση για τα ελληνοτουρκικά».

Ερωτηθείς αναφορικά με τις αμβλώσεις, κ. Μαρινάκης σημείωσε ότι είναι αυτονόητο το δικαιώματα του κάθε ανθρώπου να ορίζει το σώμα της.

Για τις δηλώσεις του Ευάγγελου Βενιζέλου και τη συνταγματική αναθεώρηση ο Παύλος Μαρινάκης σημείωσε, μεταξύ άλλων: «Δεν έχουν καμία βάση τα περί εκβιασμού. Ήρθε η στιγμή που η Βουλή μπορεί να κινήσει αυτή τη διαδικασία. Οι προτάσεις που έγιναν δείχνουν πού πρέπει να πάει, κατά τη γνώμη της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας. Δημοκρατία έχουμε, δεν θα απολογηθούμε για αυτό σε κανέναν, για τις ξεκάθαρες προτεραιότητές μας. Να μπει ένα φρένο στους πάνω και στους κάτω της πλατείας».