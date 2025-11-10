Μαρινάκης για Σαμαρά: «Η πολιτική είναι πολιτικές, έργο και αποτέλεσμα, δεν είναι ταμπέλες»

Κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κλήθηκε να σχολιάσει τη συνέντευξη του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά.

Ο Μαρινάκης ξεκαθάρισε ότι «δεν θα κάνουμε κανένα σχόλιο για τη συνέντευξη του πρώην πρωθυπουργού».

Σε ερώτηση για την αναφορά του κ. Σαμαρά περί «μετάλλαξης της Ν.Δ. σε υβρίδιο σημιτικού ΠΑΣΟΚ», ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απάντησε: «Η πολιτική είναι πολιτικές, έργο και αποτέλεσμα, δεν είναι ταμπέλες.

Δεν ξέρω οι πολίτες θα το αξιολογήσουν, αλλά δεν μπορώ να θυμηθώ πιο φιλελεύθερή πολιτική από μια πολιτική που μειώνει ή καταργεί 83 φόρους.

Θυμίστε μου άλλη κυβέρνηση που να έχει κάνει τόσες φοροαπαλλαγές και τόσες φοροελαφρύνσεις.

Δεν μπορώ να θυμηθώ πιο συνεπή από την ιδεολογία μας στο Μεταναστευτικό».

Ο κ. Μαρινάκης τόνισε επίσης ότι οι κυβερνητικές πρωτοβουλίες αποδεικνύουν τη συνέπεια της πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας σε μια σειρά από ζητήματα, όπως τα πανεπιστήμια, τα εξοπλιστικά προγράμματα και οι αθλητικές υποδομές.