Μαρινάκης για υποκλοπές: «H αντιπολίτευση να αποφασίσει αν εμπιστεύεται τη Δικαιοσύνη»

Στο θέμα των υποκλοπών, αλλά και στις κριτικές για τα εθνικά θέματα, αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης μιλώντας στο δελτίο ειδήσεων του ΕΡΤnews.

Aναφερόμενος στην απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών για τις υποκλοπές και σχολιάζοντας τις δηλώσεις του Ν. Ανδρουλάκη για την απόφαση αυτή, έθεσε το ερώτημα αν η αντιπολίτευση εμπιστεύεται τη δικαιοσύνη, διότι η κυβέρνηση την εμπιστεύεται στο σύνολό της

Η κυβέρνηση παίρνει όλα τα αναγκαία θεσμικά μέτρα για τις επισυνδέσεις, τόνισε ο κ. Μαρινάκης και συμπλήρωσε ότι η δικαστική απόφαση αφορά δύο ιδιώτες.

Η αντιπολίτευση προσπαθεί να μετατρέψει την πολιτική ζωή σε ένα απέραντο δικαστήριο, γιατί δεν έχει προτάσεις τεκμηριωμένες και κοστολογημένες.

Για τα εθνικά θέματα, απαρίθμησε τις παρεμβάσεις της κυβέρνησης σε ενεργειακές συμφωνίες, εξοπλιστικά προγράμματα, συμφωνίες για ΑΟΖ με Ιταλία και Αίγυπτο και υπενθύμισε ότι αντέδρασε η Τουρκία για τις συμφωνίες αυτές. Θύμισε ότι και η Ευρώπη έχει καταδικάσει το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο.

Για την υπόθεση τον υποκλοπών και το ΠΑΣΟΚ

Για τις δηλώσεις Ανδρουλάκη για ήττα της κυβέρνησης: «Δεν έχει νομίζω λογική αυτή, αυτός ο χαρακτηρισμός και τέλος πάντων αυτός ο τίτλος που επέλεξε να βάλει ο κ. Ανδρουλάκης. Κατ αρχάς να αποφασίσουν στην αντιπολίτευση και ειδικά στην αξιωματική αντιπολίτευση αν τελικά εμπιστεύονται τη Δικαιοσύνη.

Γιατί εμείς στην κυβέρνηση και στη Νέα Δημοκρατία την εμπιστευόμαστε εν συνόλω σε όλες τις αποφάσεις και δεν σχολιάζουμε τις αποφάσεις αυτές.

Δεύτερον, να πούμε ότι η συγκεκριμένη δίκη και η συγκεκριμένη απόφαση σε πρώτο βαθμό αφορά ιδιώτες και μάλιστα είναι σε συνέχεια έρευνας του Αρείου Πάγου, για την οποία τότε είχαν κάνει λόγο για συγκάλυψη, από την αντιπολίτευση, εν συνόλω από την αντιπολίτευση, η οποία είχε καταλήξει ότι δεν υπάρχουν ευθύνες για τους κρατικούς λειτουργούς και φορείς και είχε παραπέμψει τους εν λόγω ιδιώτες σε δίκη.

Σε συνέχεια αυτής της διάταξης και αυτής της έρευνας, έγινε η δίκη από την ελληνική Δικαιοσύνη, από τους ανεξάρτητους δικαστές και εισαγγελείς και ελήφθη η συγκεκριμένη απόφαση σε πρώτο βαθμό. Αυτό δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο πρέπει να αποτελεί αντικείμενο πολιτικής αντιπαράθεσης.

Από ό, τι φαίνεται λειτουργεί η Δικαιοσύνη για ακόμα μία φορά παίρνει τις αποφάσεις και από εκεί και πέρα, σε θεσμικό επίπεδο η κυβέρνηση έχει κάνει όλες τις δέουσες ενέργειες ούτως ώστε να αυστηροποιήσει το νομικό καθεστώς των συνδέσεων και να πάρει όλα τα αναγκαία μέτρα για να έχει ένα πολύ πιο λειτουργικό και αποτελεσματικό και πιο θωρακισμένο νομικό πλαίσιο».

Για το αν το ΠΑΣΟΚ ζητήσει προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση στη Βουλή για το θέμα: «Κατ αρχάς, πριν από ένα μήνα περίπου είχε προαναγγείλει ο κ. Ανδρουλάκης προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση. Τελικά δεν κατέθεσε το σχετικό αίτημα. Ελπίζουμε τώρα να το καταθέσει.

Δεύτερον, έχει προαναγγείλει πάλι και πρόταση για εξεταστική επιτροπή. Έχει γίνει εξεταστική επιτροπή για το ζήτημα των υποκλοπών σε περίπτωση που θεωρεί ο κ. Ανδρουλάκης ότι υπάρχουν νέα στοιχεία, τότε εδώ είμαστε να ακούσουμε την πρότασή του αυτή. Δεν μπορούμε να τοποθετηθούμε για κάτι το οποίο είναι υποθετικό. Όπως και να έχει, τίποτα δεν έχουμε απορρίψει από πριν. Εμείς δεν έχουμε αυτή τη δογματική αντιμετώπιση που έχει αντιπολίτευση.

Όπως και να έχει, ο τίτλος που πολιτικά προκύπτει από τη σημερινή στάση είναι ότι για ακόμα μία φορά η αντιπολίτευση προσπαθεί να μετατρέψει τη Βουλή και την δημόσια συζήτηση σε ένα απέραντο δικαστήριο, σε μια αέναη διαδικασία εξεταστικών και ανακριτικών επιτροπών.

Όχι γιατί θέλει να βρει την αλήθεια. Την αλήθεια τη βρίσκει από ότι φαίνεται πάντοτε η Δικαιοσύνη, αλλά γιατί θέλει με αυτόν τον τρόπο να υποκαταστήσει την ένδεια πολιτικών θέσεων και κοστολογημένων προτάσεων.

Αντί λοιπόν σε επίπεδο πολιτικό να συζητάμε πολιτικά, να έχουμε μία πολιτική αντιπαράθεση, εμείς να μιλάμε για τα παραδοτέα μας, να διορθώνουμε τα λάθη μας και η αντιπολίτευση να εκφράζει ποιό είναι το πρόγραμμά της και να το κοστολογεί, θέλουν συνεχώς να επιμένουμε σε μια συζήτηση που αφορά τη Δικαιοσύνη.



Και ξαναλέω ότι η σημερινή απόφαση έρχεται σε συνέχεια έρευνας του Αρείου Πάγου. Ή αποδεχόμαστε την έρευνα αυτή εν συνόλω ή καθόλου.

Η έρευνα αυτή είπε αρκετά πράγματα, ένα εκ των οποίων ήταν να παραπεμφθούν κάποιοι ιδιώτες να δικαστούν.

Δικάστηκαν σε πρώτο βαθμό. Βγήκε μια απόφαση, Φαντάζομαι όπως συμβαίνει στα ποινικά δικαστήρια, θα υπάρξει και δευτεροβάθμιο δικαστήριο και σεβόμαστε απόλυτα κάθε απόφαση της Δικαιοσύνης.

Για τα Τέμπη: «Δικαιοσύνη αποδίδει η Δικαιοσύνη»

Για την τραγωδία στα Τέμπη και των εκδηλώσεων μνήμης που πρόκειται να διοργανωθούν το Σάββατο o Μαρινάκης είπε:

« Είναι λογικό κατ αρχάς ο κόσμος να απαιτεί δικαιοσύνη. Είναι το πιο υγιές συναίσθημα και να το εκφράζει, όπως πιστεύει, για μια εθνική τραγωδία. Και υπάρχουν πολλοί που θεωρώ, κάποιοι καλοπροαίρετα, κάποιοι όμως όχι καλοπροαίρετα, λένε.

Μα αποδόθηκε δικαιοσύνη στα Τέμπη, τη στιγμή που τώρα ξεκινάει η δίκη;

Η δικαιοσύνη θα αποδοθεί από την ίδια τη Δικαιοσύνη. Και τα Τέμπη, αυτή η εθνική τραγωδία, αυτό το τραγικό δυστύχημα, θα αξιολογηθεί σε πρώτο βαθμό από τη Δικαιοσύνη και 36 άνθρωποι θα βρεθούν κατηγορούμενοι, 33 εκ των οποίων για κακούργημα, ενώ ταυτόχρονα δύο διατελέσαντες υπουργοί, ένας υπουργός και ένας υφυπουργός, θα κριθούν από το φυσικό τους δικαστή.

Εκεί λοιπόν θα δοθούν οι απαντήσεις από τους δικαστές και όχι από τα τηλεδικαστήρια. Όχι από τους αυτόκλητους δικαστές. Και αναφέρομαι στα πολιτικά κόμματα, για να μην παρεξηγηθώ και σε κάποιους δημοσιολογούντες που θέλουν να κάνουν τους δικαστές και εισαγγελείς, ενώ δεν έχουν καμία τέτοια αρμοδιότητα».