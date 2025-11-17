Μαρινάκης κατά Θρασκιά: «Τα παραϋπουργεία δικαιοσύνης του Τσίπρα κρέμασαν στελέχη ΠΑΣΟΚ στα μανταλάκια»

Κατά της Ράνιας Θρασκιά, βουλεύτριας του ΠΑΣΟΚ τον τελευταίο καιρό, τοποθετήθηκε ο εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, Παύλος Μαρινάκης, για τηλεοπτικές της δηλώσεις.

Πιο συγκεκριμένα, «η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Ράνια Θρασκιά σε συνέντευξή της κατέστησε εν δυνάμει συνομιλητή του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης τον κ. Τσίπρα» ανέφερε ο κ. Μαρινάκης.

«Αντίστοιχες δηλώσεις έχουμε ακούσει και από άλλα στελέχη του ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη, ως συνέχεια της επιλογής της ηγεσίας του κόμματος να συνταχθεί τους προηγούμενους μήνες, σε μία σειρά ζητημάτων, όχι μόνο με τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και με κομματίδια που προήλθαν από αυτό τον χώρο, υιοθετώντας κάποιες φορές ακόμα και την ακραία ρητορική τους» συμπλήρωσε.

«Αλήθεια, είναι όλοι στο ΠΑΣΟΚ σύμφωνοι με αυτές τις δηλώσεις τη στιγμή που στελέχη του στοχοποιήθηκαν από τα «παραϋπουργεία δικαιοσύνης» του κ. Τσίπρα και «κρεμάστηκαν στα μανταλάκια»;

Πώς νιώθουν στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης όσοι κράτησαν, πριν από 10 χρόνια, μαζί με τους βουλευτές της ΝΔ, την Ελλάδα στην Ευρώπη, όταν ακούν από «συντρόφους» τους ότι εκείνος που τους κουνούσε τότε το δάχτυλο αποτελεί εν δυνάμει εταίρο τους;» κατέληξε.

Η τηλεοπτική συνέντευξη της Ράνιας Θρασκιά: