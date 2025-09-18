Οι ταινίες είναι βγαλμένες από την ίδια τη ζωή και πολλές φορές επαναλαμβάνονται. Στην Κόνιτσα ίσως να έχουμε μία επανάληψη της ταινίας με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα και τον Διονύση Παπαγιαννόπουλο, τον Μαυρογιαλούρο και τον Γκρουέζα στο «Υπάρχει και Φιλότιμο» και τους κατοίκους που έλεγαν «και φάγανε, φάγανε, φάγανε»

Κοιτάξτε να δείτε τι γίνεται σύμφωνα με τα όσα καταγγέλλουν οι κάτοικοι και ανέδειξε το Open. Εδώ και 5 χρόνια - μπήκαμε στον 6ο - σε περιοχή προστατευόμενη μάλιστα, ξεκίνησε μία γέφυρα και έμεινε στα θεμέλια. Ποτέ δεν προχώρησε και δεν μοιάζει και με γέφυρα. Οι κάτοικοι καταγγέλλουν πώς δεν πάει πουθενά. Και να τελειώσει, κάτι ξεροχώραφα έχει εκεί που πάει να γεφυρώσει. Για το τελεωνείο λίγο παραπέρα, υπάρχει κανονικά δρόμος.

Ο αρμόδιος περιφερειάρχης Αλέξανδρος Καρχιμάνης απάντησε στο Open πως «δεν απασχολεί εμένα το συγκεκριμένο θέμα. Το έκανα για χατίρι των μόνιμων κατοίκων, μην ασχολείστε με περιττά πράγματα», όπως μετέφερε η εκπομπή και ανέφερε ο Σπύρος Χαριτάτος.

Οι μόνιμοι κάτοικοι όμως, που είναι 40 όλοι και όλοι από δύο χωριά, ποτέ δεν ζήτησαν κάτι τέτοιο. Ούτε ο δήμος Κόνιτσας γνωρίζει.

Σημείωση: Μέχρι στιγμής έχουν δαπανηθεί 600.000 ευρώ για 4 ντουβάρια, για μία γέφυρα που φτιάχνεται εδώ και 4 χρόνια και δεν πάει πουθενά.

«Ελάτε να δείτε τη γέφυρα που δεν πάει πουθενά»

«Είμαστε στη γέφυρα του πουθενά. Έτσι την ονομάσαμε γιατί αυτή η γέφυρα ξεκίνησε από κάπου και δεν πάει πουθενά» ανέφερε στην εκπομπή «Καθαρές Κουβέντες» μόνιμος κάτοικος.

«Από την άλλη μεριά που πάει δηλαδή να γεφυρώσει, είναι κάτι ξεροχώραφα και λίγο παραπέρα, το τελωνείο της Μέρτζανης. Το οποίο τελωνείο έχει δρόμο κανονικά, 3,5 χλμ. από δω. Έχει γέφυρα κανονική, επίσημη. Η γέφυρα εδώ δεν πάει πουθενά. Γι αυτό προσπαθούμε να την κάνουμε τουριστική ατραξιόμ, τους λέμε ελάτε να δείτε τη γέφυρα που δεν πάει πουθενά» αστειεύτηκε ο άνθρωπος.

«Σε έξι χρόνια έχουν φτιάξει τέσσερα ντουβάρια. Όταν έγινε θέμα το καλοκαίρι, η αντιπολίτευση έθεσε ερώτημα στον Καρχιμάνη. Δεν απάντησε ποτέ για ποιον λόγο γίνεται και που πάει».

Ο παρουσιαστής Σπύρος Χαριτάτος είπε πως η απάντηση του κ. Καρχιμάνη στην εκπομπή ήταν πως «έγινε ένα έργο και το αποφασίσαμε για χατίρι των μόνιμων κατοίκων».

Ο μόνιμος κάτοικος όμως απάντησε: «Η τοπική κοινωνία που επικαλείται ο κ. Καχριμάνης είναι δύο χωριουδάκια. Έχουν 20 κατοίκους το καθένα. Έρχονται εδώ μόνο για ψάρεμα. Κανένα κοινοτικό συμβούλιο ποτέ, δεν έχει κάνει αίτημα για να γίνει αυτή η γέφυρα. Ούτε ο δήμος Κόνιτσας. Αγνοούσε τον λόγο που γίνεται αυτή η γέφυρα».

Παπαθανάσης: «Δεν το γνωρίζω το έργο»

Παρών στο στούντιο ήταν ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας Νίκος Παπαθανάσης, ο οποίος δεν γνώριζε και είπε: « Κοιτάξτε δεν γνωρίζω το έργο. Προφανώς είναι ένα περιφερειακό έργο. Εδώ ίσως έχουμε έναν εργολάβο που κηρύχθηκε έκπτωτος. Δεν γνωρίζω, θα πρέπει να το αναζητήσουμε»

Ο Σπύρος Χαριτάτος είπε: «Ο κ. Καχριμάνης απάντησε μόνο για τον λόγο που αργεί. Είπε ότι το χτύπησε φθηνά, ο εργολάβος έκανε έκπττωση 57% και μετά δεν τον συνέφερε. Τον βοηθάει η περιφέρεια για να μην μπει μέσα».

Εδώ έρχεται στο μυαλό όλων ο Μαυρογιαλούρος, με τους κατοίκους να του λένε «και φάγανε, φάγανε, φάγανε...».



