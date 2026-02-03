Με μήνυση απαντά ο Γεωργιάδης στην Κωνσταντοπούλου: «Είπε παλαβομάρες, να ανακαλέσει»

Συνεχίζεται ο «πόλεμος» μηνύσεων μεταξύ του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Ο κ. Γεωργιάδης, έκανε παρέμβαση σε τηλεοπτική εκπομπή του ΑΝΤ1, όπου νωρίτερα είχαν φιλοξενήσει την κα Κωνσταντοπούλου, για να διαψεύσει τα όσα είπε σε βάρος του και να ενημερώσει πως προχωρά σε αγωγή σε βάρος της.

Αφού κατηγόρησε την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας για «ψέματα», ο υπουργός συμπλήρωσε πως «θα της κάνω μήνυση για τα όσα είπε στην εκπομπή» σχετικά με το δυστύχημα στη μπισκοτοβιομηχανία.

Αναφέρθηκε στα όσα ειπώθηκαν περί «δόλου να συγκαλύψω τη Βιολάντα και διάφορες άλλες παλαβομάρες. Μου είναι τελείως άγνωστος ο ιδιοκτήτης της Βιολάντα, δεν τον ξέρω ούτε στο πρόσωπο».

Συμπλήρωσε λέγοντας πως είχε βρεθεί στο εργοστάσιο, «όπως και τόσα άλλα», αλλά «δεν είχα καμία αρμοδιότητα ελέγχου του εργοστασίου».

Υπογράμμισε πως τα όσα ειπώθηκαν για το πρόσωπό του είναι «ακραίως συκοφαντικά και μηνύσιμα» και μόλις συμπληρώσει ο δικηγόρος του εξώδικό, θα της σταλεί.

«Θα ανακαλέσει, αλλιώς θα έρθει στο δικαστήριο» συμπλήρωσε και συνέχισε, σε έντονο τόνο, «δεν είναι πράγματα που ελέχθησαν στη Βουλή για να υπάρξει ζήτημα ασυλίας, ελέχθησαν στην τηλεόραση».

Στον ίδιο τόνο, επέμεινε πως «νέα Τέμπη και νέα προπαγάνδα, όπως αυτή που έχτισε εδώ και δύο χρόνια και δηλητηρίασε την Ελλάδα, πάνω σε ένα φοβερό εργατικό δυστύχημα, δεν θα της το επιτρέψω, όσον αφορά σε μένα».

«Όλη η τοξικότητά της, θα της επιστραφεί. Μήνυση θα φάει για τα σημερινά» κατέληξε.