Μέγαρο Μαξίμου: Τα πρωτοχρονιάτικα κάλαντα στον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κόρη του

Εορταστικό ήταν το κλίμα στο Μέγαρο Μαξίμου, με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να υποδέχεται μέλη της Ένωσης Λιοσιωτών Ιλίου και Καλαμάτας και της Ένωσης Ποντίων Γλυφάδας, τα έψαλαν τα κάλαντα της Πρωτοχρονιάς.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχοντας στο πλευρό του, την κόρη του Σοφία, είχε την ευκαιρία να ανταλλάξει με τα μέλη των δύο συλλόγων δώρα και ευχές για το νέο έτος.
- Επέστρεψε το έθιμο του «βαρελιού» μετά από 90 χρόνια - Πώς καθιερώθηκε
- Ο καθιερωμένος καφές στο Da Capo, το όριο του 5% για τη Βουλή και οι ευχές της Κίμπερλι
- Λιάγκας: «Γράψτε και πείτε ό,τι θέλετε, βγάλτε την κακία και τη χολή σας ελεύθερα, να ρέει»
- Χάιντι Κλουμ: Ο φωτογραφικός φακός την «τσάκωσε» τόπλες σε παραλία της Καραϊβικής
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.