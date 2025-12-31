Μέγαρο Μαξίμου: Τα πρωτοχρονιάτικα κάλαντα στον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κόρη του

Εορταστικό ήταν το κλίμα στο Μέγαρο Μαξίμου, με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να υποδέχεται μέλη της Ένωσης Λιοσιωτών Ιλίου και Καλαμάτας και της Ένωσης Ποντίων Γλυφάδας, τα έψαλαν τα κάλαντα της Πρωτοχρονιάς.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχοντας στο πλευρό του, την κόρη του Σοφία, είχε την ευκαιρία να ανταλλάξει με τα μέλη των δύο συλλόγων δώρα και ευχές για το νέο έτος.