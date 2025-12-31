Μενού

Μέγαρο Μαξίμου: Τα πρωτοχρονιάτικα κάλαντα στον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κόρη του

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μαζί με την κόρη του, Σοφία υποδέχθηκαν στο Μέγαρο Μαξίμου μέλη συλλόγων που έψαλαν τα πρωτοχρονιάτικα κάλαντα.

Εορταστικό ήταν το κλίμα στο Μέγαρο Μαξίμου, με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να υποδέχεται μέλη της Ένωσης Λιοσιωτών Ιλίου και Καλαμάτας και της Ένωσης Ποντίων Γλυφάδας, τα έψαλαν τα κάλαντα της Πρωτοχρονιάς.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχοντας στο πλευρό του, την κόρη του Σοφία, είχε την ευκαιρία να ανταλλάξει με τα μέλη των δύο συλλόγων δώρα και ευχές για το νέο έτος.

 

 

