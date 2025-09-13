Μένουν εκτός Πολάκης και Παππάς: Ποιοι είναι οι «κομμένοι» από τον Τσίπρα

Όσο η φημολογία «φουντώνει» αναφορικά με την επόμενη κίνηση του Αλέξη Τσίπρα και το ενδεχόμενο ο πρώην πρωθυπουργός να ιδρύσει νέο κόμμα, τόσο πληθαίνουν και τα σενάρια σχετικά το ποιους από τους παλιούς του συντρόφους θα επιλέξει για να συνεργαστεί εκ νέου.

Όπως έχει αναφέρει η στήλη Μαξιμιλιανός οι μισοί και πλέον βουλευτές του κόμματος έχουν μια αγωνία: το εάν θα τους συμπεριλάβει ο Αλέξης Τσίπρας στο νέο του κόμμα. Οπότε το «αδιανόητο», δηλαδή η λέξη που χρησιμοποίησε για να περιγράψει το υποθετικό σενάριο ενός κόμματος του πρώην Πρωθυπουργού, δεν είναι και τόσο αδιανόητο.

Υπάρχει όμως και... ονοματολογία! Και το καλύτερο αφορά αυτούς που είναι λίγο πολύ βέβαιοι πως ο Αλέξης Τσίπρας δεν θα τους συμπεριλάβει στο νέο σχήμα. Πχ. Ο Παύλος Πολάκης ή ο Νίκος Παππάς. Οπότε τους μένει μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ για να δώσουν τη μάχη τους. Δεν το λες και τόσο αισιόδοξο με τα ποσοστά που καταγράφει.

