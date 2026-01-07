ΜέΡΑ25: «Πολιτική δίωξη» η προκαταρκτική εξέταση για δήλωση Βαρουφάκη

Σκληρή αντίδραση προκάλεσε στο ΜέΡΑ25 η απόφαση για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης σχετικά με πρόσφατη δήλωση του Γιάνη Βαρουφάκη.

Το κόμμα εξαπέλυσε δριμεία επίθεση τόσο προς τη Δικαιοσύνη όσο και προς την κυβέρνηση, κάνοντας λόγο για «πρακτικές άλλων εποχών», υποκρισία και μια ξεκάθαρα στοχευμένη πολιτική δίωξη.

Στην ανακοίνωσή του, το ΜέΡΑ25 υποστηρίζει ότι την ώρα που η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με την ανεξέλεγκτη δράση των ναρκομαφιών και σοβαρές υποθέσεις παραμένουν στάσιμες ή καλύπτονται από «πέπλο συγκάλυψης», η εισαγγελική πρωτοβουλία στρέφεται εναντίον του γραμματέα του κόμματος.

Κατά το ΜέΡΑ25, η κίνηση αυτή επιχειρεί να μετατοπίσει τη δημόσια συζήτηση από τα πραγματικά προβλήματα, επαναφέροντας λογικές «αστυνομίας ηθών» και ποινικοποιώντας τη δημόσια αλήθεια.

Αναλυτικά η ανάρτηση

«Την ίδια στιγμή που οι ναρκομαφίες κάνουν πάρτι στη χώρα και η αδράνεια (στην καλύτερη περίπτωση) ή η σπουδή για συγκάλυψη (στην χειρότερη) της Δικαιοσύνης σε περιπτώσεις όπως αυτή του ΟΠΕΚΕΠΕ ή του εγκλήματος των Τεμπών έχει γίνει παροιμιώδης για την ελληνική κοινωνία, η εισαγγελία αποφάσισε να μας γυρίσει στη δεκαετία του 1950.

Η αναγγελία διενέργειας προκαταρτικής εξέτασης για τη δήλωση του γραμματέα του ΜέΡΑ25, Γιάνη Βαρουφάκη, ότι είχε κάνει χρήση ουσιών θα ήταν κωμική εάν δεν ήταν ανήκουστα προκλητική και επικίνδυνη. Όχι μόνο γιατί για πολλοστή φορά γίνεται κατά παραγγελία της ακροδεξιάς πτέρυγας της κυβέρνησης, αλλά και γιατί διαπαιδαγωγεί την κοινωνία ότι η σωστή αντιμετώπιση των προβλημάτων είναι η απόκρυψη της αλήθειας και η υποκρισία.

Την ώρα που τα ναρκωτικά κάνουν θραύση, και η αστυνομία συλλαμβάνει και φυλακίζει τα παιδιά των λαϊκών τάξεων για μικροποσότητες αφήνοντας να διακινείται η ακριβή κοκαΐνη χωρίς κανέναν περιορισμό στην καλή κοινωνία, την ώρα που ο Άδωνις Γεωργιάδης διαλύει με κυνισμό τις δομές απεξάρτησης και βυθίζει τον ΕΟΠΑΕ στο χάος, η κυβέρνηση επιλέγει να ανασύρει πρακτικές της αστυνομίας ηθών απέναντι στον γραμματέα του ΜέΡΑ25 επειδή είπε την αλήθεια για ένα πραγματικό πρόβλημα.

Στο ΜέΡΑ25 δεν πρόκειται να σταματήσουμε να μιλάμε για την ανάγκη να χτυπηθεί το ναρκεμπόριο και οι μαφίες του, μέσω της αποποινικοποίησης και του κρατικού ελέγχου των ουσιών. Δεν πρόκειται να επιστρέψουμε σε αποτυχημένες συνταγές δήθεν τρομοκράτησης, που είχαν τα αντίθετα αποτελέσματα κατά τις δεκαετίες του 1980 και του 1990. Αλλά θα συνεχίσουμε να λέμε την αλήθεια.

Δεν πρόκειται να τρομάξουμε ούτε από εισαγγελείς ούτε από χωροφύλακες ούτε από παιδονόμους. Δεν πρόκειται να επιτρέψουμε στους κλόουν, που το πρωί απαιτούν να σταματήσουμε να μιλάμε για νόμους γιατί κουβαλούν σπαθιά, και το βράδυ ανεμίζουν τους νόμους του κράτους της εθνικοφροσύνης, να μας γυρίσουν πίσω στα πέτρινα χρόνια.»