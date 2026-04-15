«Μετρούν» το πολιτικό κόστος στην υπόθεση Λαζαρίδη στην κυβέρνηση: Τα επόμενα βήματα

Αντιμέτωπη με πολλαπλά ανοιχτά μέτωπα είναι η κυβέρνηση, από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις υποκλοπές μέχρι το πτυχίο του Μακάριου Λαζαρίδη που ήρθε να ανάψει νέες «φωτιές» στο πολιτικό σκηνικό.

Ο Πρωθυπουργός πάντως δεν είναι διατεθειμένος να παίξει άμυνα και κατά πληροφορίες στην αυριανή πρώτη μεγάλη σύγκρουση με την αντιπολίτευση μετά το Πάσχα στην προ ημερησίας συζήτηση στη Βουλή για το κράτος δικαίου, θα επιχειρήσει να ανακτήσει την πρωτοβουλία των πολιτικών κινήσεων ανοίγοντας τη συζήτηση για την Αναθεώρηση του Συντάγματος. Η κίνηση αυτή προφανώς συμβάλλει και στην αλλαγή ατζέντας από την «σκανδαλολογία» της αντιπολίτευσης, αλλά λειτουργεί και ως ευκαιρία απόδειξης του ποια πολιτική δύναμη είναι αποφασισμένη για τολμηρές θεσμικές αλλαγές στην πράξη και ποια όχι. Η πρόταση της ΝΔ είναι σχεδόν έτοιμη, ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει ήδη θέσει στο τραπέζι το ασυμβίβαστο υπουργού-βουλευτή, με τον Παύλο Μαρινάκη να ανοίγει παράλληλα τη συζήτηση για μείωση του αριθμού των βουλευτών.

Πιθανή νέα δικογραφία για πρώην υπουργούς

Ταυτοχρόνως, ο Πρωθυπουργός θα συγκαλέσει την Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ μέχρι το τέλος του τρέχοντος μήνα, ως βαλβίδα εκτόνωσης για την ένταση που σοβεί στο εσωτερικό της κυβερνώσας παράταξης μετά τις νέες δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις παραιτήσεις δύο Υπουργών και ενός Υφυπουργού. Αρκετοί βουλευτές εμφανίζονται δυσαρεστημένοι από τους χειρισμούς του Μεγάρου Μαξίμου, εκτιμώντας ότι οι αποφάσεις ελήφθησαν χωρίς ουσιαστική αξιολόγηση της δικογραφίας για τους 11 «γαλάζιους». Ενώ ο εκνευρισμός εντείνεται υπό το βάρος των πληροφοριών για πιθανή άφιξη νέας δικογραφίας στη Βουλή τις επόμενες εβδομάδες για δύο πρώην υπουργούς.

Λαζαρίδης: Δεν εξετάζεται προς ώρας αποπομπή

Ως προς την υπόθεση που ανέκυψε με τον Μακάριο Λαζαρίδη, ο Πρωθυπουργός δεν εξετάζει κατά πληροφορίες την αποπομπή του από το κυβερνητικό σχήμα (τουλάχιστον άμεσα), καθώς εκτιμάται ότι μία αποπομπή μόλις μία εβδομάδα μετά την ανάθεση στον ίδιο του αξιώματος του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης θα έχει μεγαλύτερο πολιτικό κόστος από την παραμονή του. Και παράλληλα δεν προτίθεται να υποκύψει στις πιέσεις της αντιπολίτευσης τις οποίες το Μέγαρο Μαξίμου αποδίδει σε «απελπισία» λόγω ένδειας πραγματικών πολιτικών προτάσεων και επιχειρημάτων. Στο κυβερνητικό επιτελείο εξάλλου στέκονται στο γεγονός ότι ο κ. Λαζαρίδης δεν προσκόμισε κάποιο ψευδή ή πλαστό ή παραποιημένο τίτλο σπουδών.

Το σκεπτικό αυτό περιέγραψε χθες βράδυ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στο Blue Sky, παρέχοντας με προσεκτικό τρόπο κάλυψη στον κ. Λαζαρίδη και καλώντας την αντιπολίτευση να σταματήσει την «ανθρωποφαγία». «Για τον κύριο Λαζαρίδη αυτό το οποίο μπορώ να σας πω εγώ είναι ότι δεν υπάρχει θέμα. Και αυτό που γνωρίζω, αυτό λέω. Από κει και πέρα… δεν υπάρχει ζήτημα παραμονής… αυτό γνωρίζω, αυτό σας λέω. Άρα οφείλω να μεταφέρω την εικόνα την οποία έχω», σημείωσε ο κ. Μαρινάκης.

Διαβάστε ακόμη: Μαρινάκης: «Δεν υπάρχει ζήτημα για την παραμονή του κ. Λαζαρίδη στην κυβέρνηση»

Το ζήτημα είχε απασχολήσει και τον χθεσινό πρωινό καφέ του Πρωθυπουργού με τους συνεργάτες του, όπου και αποφασίστηκε να τηρηθεί στάση αναμονής για την εξέλιξη της υπόθεσης. «Το αν, το ξαναλέω και προσέχω και κάθε μου λέξη, το αν υπηρεσιακά έγινε σωστά η διαδικασία της πρόσληψης είναι κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή εγώ δεν μπορώ να το γνωρίζω, τι έγινε το 2007 υπηρεσιακά» είπε και πρόσθεσε «το 2007 λοιπόν μπορούσες να εργαστείς ως μετακλητός υπάλληλος ακόμη και με αυτή τη βεβαίωση σπουδών, παρά το γεγονός ότι δεν ήταν αναγνωρισμένο».

Νωρίτερα ο Μακάριος Λαζαρίδης απέκρουσε την κατηγορία ότι εξαπάτησε το Δημόσιο για να προσληφθεί παράνομα το 2007 ως επιστημονικός σύμβουλος στο Υπουργείο Παιδείας, ενώ δεν διαθέτει πτυχίο ΑΕΙ, επιδεικνύοντας κατά τη συνέντευξή του στο OPEN το πτυχίο από ιδιωτικό κολλέγιο το 1992 και επικαλούμενος τις προϋποθέσεις προσλήψεις για τους μετακλητούς υπαλλήλους.

Είναι βέβαιο πάντως ότι η αντιπολίτευση θα επιμείνει στο θέμα και κατά την αυριανή προ ημερησίας συζήτηση για το κράτος δικαίου στη Βουλή, επιδιώκοντας να στριμώξει τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

