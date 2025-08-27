Μενού

Μιλένα Αποστολάκη: «Ένας στους δύο Έλληνες δεν κατάφερε να πάει διακοπές»

Στο τηλεοπτικό σταθμό του Open μίλησε, η Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, για όλα τα μελανά σημεία του φετινού καλοκαιριού.

Η Μιλένα Αποστολάκη στη Βουλή | Eurokinissi/ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ
Η Μιλένα Αποστολάκη άσκησε κριτική για τις συνθήκες του φετινού καλοκαιριού, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Open. Συγκεκριμένα, τόνισε πως «ένας στους δυο Έλληνες δεν μπόρεσε να πάει διακοπές, καθώς μεταξύ άλλων είναι πιο φτηνό το ταξίδι Αγγλία – Ολλανδία από το Ίος – Νάξος».

Σημείωσε ακόμη ότι «4,3 εκατομμύρια στρέμματα κάηκαν από το 2019 μέχρι σήμερα, γεγονός που αποτελεί θλιβερό ρεκόρ. Παρότι ξοδεύουμε μεγάλα ποσά για εναέρια μέσα, δεν κάνουμε καμία αξιολόγηση αποδοτικότητας, δεν έχουμε ψηφιακό σύστημα παρακολούθησης κρίσεων σε πραγματικό χρόνο, δεν έχουμε χαρτογραφήσει τις ζώνες μίξης οικισμών, βιομηχανιών και δασών, λείπουν ολοκληρωμένα σχέδια εκκένωσης και το σημαντικότερο εξακολουθούμε να κατευθύνουμε 80% των πόρων στην καταστολή και μόλις 20% στην πρόληψη, την στιγμή που οι πυρκαγιές δε σβήνονται το καλοκαίρι , αλλά το χειμώνα…». 

Η κυρία Αποστολάκη ανέφερε επίσης πως «ο εξωθεσμικός κατήφορος του Πρωθυπουργού, με την μεθόδευση της  απαγόρευσης στους βουλευτές του να ψηφίσουν για την διερεύνηση των ευθυνών Βορίδη, Αυγενάκη για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, μας έκανε πρωτοσέλιδο στο POLITICO και άλλα έγκυρα διεθνή μέσα ενημέρωσης».

 

