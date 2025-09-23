Μιλένα Αποστολάκη: 4 άξονες του ΠΑΣΟΚ για ιδιωτικό χρέος και προστασία των δανειοληπτών

«Το ιδιωτικό χρέος είναι δίδυμος αδελφός της ακρίβειας, περιορίζοντας το διαθέσιμο εισόδημα νοικοκυριών και απειλώντας τη βιωσιμότητα επιχειρήσεων» ανέφερε σε συνέντευξη Τύπου η Μιλένα Αποστολάκη, ενώ παρουσίασε τους 4 άξονες του ΠΑΣΟΚ για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους και την προστασία των δανειοληπτών.

Η Βουλευτής Βορείου Τομέα Αθηνών τόνισε σε συνέντευξη Τύπου:

«Με την πρόταση μας δίνεται ανάσα σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις που σήμερα ασφυκτιούν από την πίεση της αυθαιρεσίας και της αδιαλλαξίας τραπεζών, funds και servicers.

Οι προτάσεις μας έχουν στραμμένο το βλέμμα στις ανάγκες των πολιτών, όχι των κερδοσκόπων.

Δίνουν κοινωνικά δίκαιες και βιώσιμες λύσεις, εκεί που η σημερινή κυβέρνηση έχει αποδεδειγμένα αποτύχει καθώς πέραν των άλλων δεν διαθέτει την πολιτική βούληση.

Σήμερα 4.000.000 εκατομμύρια ΑΦΜ χρωστούν στην εφορία, 2.300.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις χρωστούν στον ΕΦΚΑ και πάνω από ένα εκατομμύριο δάνεια είναι «κόκκινα».

Μέχρι τα μέσα του 2025, έχουν ρυθμιστεί μέσω εξωδικαστικού μηχανισμού οφειλές ύψους 13 δισ. ευρώ σε σύνολο 230 δισ. ιδιωτικού χρέους, στην πραγματικότητα πολύ λιγότερες αφού πολλές από τις ρυθμίσεις αυτές έχουν και πάλι κοκκινίσει, με αποτέλεσμα οι πολίτες να απειλούνται με μαζικούς πλειστηριασμούς πρώτης κατοικίας και να αισθάνονται απροστάτευτοι.

Οι δανειολήπτες σε ελβετικό φράγκο καλούνται να πληρώσουν όχι μόνο υψηλότερους τόκους, αλλά και να επιστρέψουν ένα πολύ μεγαλύτερο κεφάλαιο από αυτό που έλαβαν με αποτέλεσμα να αδυνατούν να εξυπηρετήσουν τα δάνειά τους χωρίς καμία προστασία από την Κυβέρνηση και

Οι καταχρηστικές πρακτικές και η επιβολή αχρείαστων προμηθειών από τις τράπεζες αποτελεί πλέον κανονικότητα.

Οι 4 βασικοί άξονες του ΠΑΣΟΚ

Για τον λόγο αυτό το ΠΑΣΟΚ παρουσιάζει ένα μέρος από το ριζικό και ολοκληρωμένο σχέδιο αντιμετώπισης του ιδιωτικού χρέους με τροπολογία στο νομοσχέδιο του Υπουργείου ΕθνικήςΟικονομίας και Οικονομικών.

Η τροπολογία περιλαμβάνει τέσσερις βασικούς άξονες:

Την προστασία δανειοληπτών σε ελβετικό φράγκο εισάγοντας μια δίκαιη κατανομή του συναλλαγματικού κινδύνου μεταξύ τραπεζών και οφειλετών, καθώς αναλαμβάνεται κατά τα δύο τρίτα από τον πιστωτή και κατά το ένα τρίτο από τον οφειλέτη. Με βάση την πρόταση του ΠΑΣΟΚ προβλέπεται αναδρομικός επανυπολογισμός των οφειλών με ευνοϊκότερη ισοτιμία και διασφαλίζεται ότι οι ρυθμίσεις καλύπτουν και συμβάσεις που έχουν καταγγελθεί ή μετατραπεί σε ευρώ.

Την αναβάθμιση του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών με την καθιέρωση της υποχρεωτικής συμμετοχής των πιστωτών στη διαδικασία και μία σειρά αλλαγών που θα διευκολύνουν την παραγωγή ρεαλιστικών προτάσεων, ενισχύεται ο Κώδικας Δεοντολογίας και καθιερώνεται η υποχρέωση αιτιολογημένης απόρριψης των προτάσεων των οφειλετών. Συγκροτούνται, ακόμα, Επιτροπές Διευθέτησης Οφειλών για τη διασφάλιση βιώσιμων ρυθμίσεων, ενώ θεσπίζονται κυρώσεις σε περιπτώσεις παραβίασης υποχρεώσεων από τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης.

Την υποχρέωση των εταιριών διαχείρισης να τηρούν καταστήματα ή να συνεργάζονται με καταστήματα τραπεζών σε κάθε περιφερειακή ενότητα, στα οποία θα μπορεί να απευθυνθεί ο οφειλέτης για να εξυπηρετηθεί για τα ζητήματα που συνδέονται με την οφειλή του, και την συνακόλουθη υποχρέωσή τους να τηρούν αρχείο με τον πλήρη φάκελο της υπόθεσης, να παρέχουν αναλυτική ενημέρωση για το ιστορικό της οφειλής αλλά και των προτάσεων ρύθμισης. Αντιμετωπίζονται καταχρηστικές και αθέμιτες πρακτικές των εταιριών διαχείρισης στη διάρκεια των διαπραγματεύσεων.

Τη διασφάλιση της διαφάνεια στις τραπεζικές συναλλαγές με την κατάργηση καταχρηστικών και αδιαφανών χρεώσεων σε βασικές τραπεζικές υπηρεσίες. Διασφαλίζεται η πρόσβαση των καταναλωτών στις τραπεζικές υπηρεσίες, αντιμετωπίζονται τα φαινόμενα των υπέρογκων χρεώσεων στις διατραπεζικές συναλλαγές σε καταστήματα, έτσι ώστε να πληρώνουν στο κατάστημα το ίδιο ποσό με τις διαδικτυακές συναλλαγές, προσαυξημένο μόνο με το πραγματικό κόστος εξυπηρέτησης. Οι τράπεζες, τέλος, πρέπει να εξηγούν για κάθε χρέωση αν πρόκειται για πραγματικό λειτουργικό κόστος ή αμοιβή υπηρεσίας, ώστε να ελέγχεται η νομιμότητα και το εύλογο ύψος. Μετά την παρουσίαση της «Μαύρης Βίβλου» της Κυβέρνησης για το ιδιωτικό χρέος το ΠΑΣΟΚ παρουσιάζει το δικό του διαφορετικό σχέδιο για το ιδιωτικό χρέος που ανταποκρίνεται στις ανάγκες προστασίας των πολιτών και διασφαλίζει την κοινωνική συνοχή ενώ παράλληλα κατοχυρώνει τη διαφάνεια και την εμπιστοσύνη στις τραπεζικές συναλλαγές.»