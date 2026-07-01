Μιλένα Αποστολάκη: «Η κυβέρνηση απαλλάσσει τους πολίτες από τα χρέη αλλά όχι από τις κατασχέσεις»

Το σοβαρό νομοθετικό κενό που ακυρώνει στην πράξη τον σκοπό του πτωχευτικού νόμου ανέδειξε η Βουλευτής Βορείου Τομέα Αθηνών του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη, κατά τη συζήτηση της Επίκαιρης Ερώτησής της προς τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ επισήμανε ότι, ενώ ο ν. 4738/2020 προβλήθηκε ως η μεταρρύθμιση που θα έδινε πραγματική «δεύτερη ευκαιρία» σε φυσικά πρόσωπα

και επαγγελματίες, στην πράξη όσοι ολοκληρώνουν τη διαδικασία αφερεγγυότητας, χάνουν την περιουσία τους και απαλλάσσονται οριστικά από τα χρέη τους, εξακολουθούν να βρίσκονται αντιμέτωποι με ενεργές κατασχέσεις στους τραπεζικούς λογαριασμούς τους.

Ως αποτέλεσμα, οι τράπεζες αρνούνται ακόμη και το άνοιγμα νέων λογαριασμών, αποκλείοντάς τους από την οικονομική ζωή.

«Ο πολίτης μπορεί να έχει απαλλαγεί από τα χρέη του, αλλά εξακολουθεί να είναι αποκλεισμένος από το τραπεζικό σύστημα. Αυτή δεν είναι δεύτερη ευκαιρία. Είναι μια μόνιμη κατάσταση οικονομικής ομηρίας», τόνισε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι η Πολιτεία δεν μπορεί να διαγράφει τις οφειλές και ταυτόχρονα να διατηρεί τα μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης που επιβλήθηκαν γι' αυτές.

Απευθυνόμενη στον Υφυπουργό Οικονομικών Κ. Μαρκόπουλο, υπογράμμισε ότι το πρόβλημα είναι γνωστό εδώ και καιρό και πως αυτό που λείπει δεν είναι η ενημέρωση αλλά η πολιτική βούληση για την επίλυσή του. Παράλληλα, απέρριψε τον ισχυρισμό περί εξόφλησης του 25% των οφειλών, διευκρινίζοντας ότι η συζήτηση αφορά αποκλειστικά πολίτες που έχουν ήδη λάβει διαπιστωτική πράξη απαλλαγής, γεγονός που σημαίνει ότι δεν υφίσταται πλέον απαίτηση του Δημοσίου που να δικαιολογεί τη διατήρηση των κατασχέσεων. Η βουλευτής διερωτήθηκε αν οι απαλλαγμένοι από τις οφειλές τους προς το Δημόσιο καλούνται να πληρώσουν το 25% αυτών που δεν οφείλουν για να ανοίξουν οι λογαριασμοί τους.

Εντύπωση προκάλεσε ότι ο Υφυπουργός ζήτησε σεβασμό στις αξιώσεις των πιστωτών μη αντιλαμβανόμενος ότι ο οφειλέτης έχει πλέον απαλλαγεί και οι πιστωτές έχουν πλέον ικανοποιηθεί από την περιουσία του, όπως προβλέπεται στο νόμο που η Κυβέρνηση ψήφισε.

Η Μιλένα Αποστολάκη κάλεσε την κυβέρνηση να διευκρινίσει εάν υπάρχει διοικητική οδηγία προς τις Δ.Ο.Υ. που εμποδίζει την άρση των κατασχέσεων ή, σε διαφορετική περίπτωση, γιατί δεν έχει εκδοθεί η αναγκαία εγκύκλιος για την αποκατάσταση της νομιμότητας, δεν έλαβε όμως απάντηση.

«Η διαπιστωτική πράξη απαλλαγής δεν μπορεί να αποτελεί μια τυπική δικαστική πράξη χωρίς αποτέλεσμα. Όσο οι κατασχέσεις παραμένουν ενεργές μετά την απαλλαγή από τα χρέη, ο σκοπός του νόμου ματαιώνεται», κατέληξε η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ.