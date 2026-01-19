Μιλένα Αποστολάκη: «Η κυβερνητική αδράνεια ανοίγει τον δρόμο σε νέες αυξήσεις των ασφάλιστρων υγείας»

Τον κίνδυνο δυσανάλογων και αυθαίρετων αυξήσεων στα ασφάλιστρα υγείας και το 2026 επεσήμανε η Μιλένα Αποστολάκη στη συζήτηση Επίκαιρης Ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης κ. Τάκη Θεοδωρικάκο, καταλογίζοντας ευθύνη στην κυβέρνηση για απουσία πλαισίου ουσιαστικής προστασίας των ασφαλισμένων.

Η Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ τόνισε ότι η Κυβέρνηση σύρθηκε κατόπιν σχετικής ΕπίκαιρηςΕρώτησης και πρότασης τροπολογίας του ΠΑΣΟΚ να ψηφίσει την αντικατάσταση του δείκτη του ΙΟΒΕ και την εισαγωγή του Ετήσιου Δείκτη Αναπροσαρμογής μακροχρόνιων ασφαλίσεων υγείας. «Όχι μόνο δεν κάνατε κάτι για να μειωθούν τα ασφάλιστραυγείας, αλλά δημιουργήσατε το πλαίσιο που επέτρεψε την υπέρογκη αύξησή τους!», σημείωσε.

Υπογράμμισε δε ότι, καθώς ο νέος δείκτης δεν πρόκειται να εφαρμοστεί πριν το τέλος του 2026, είναι μεγάλος ο κίνδυνος οι ασφαλιστικές εταιρίες να επιβάλουν και αυτή τη χρονιά δυσανάλογες και αυθαίρετες αυξήσεις στα ασφάλιστρα υγείας.Παράλληλα επεσήμανε ότι η απουσία του νέου δείκτη ή ρύθμισης μέχρι την εφαρμογή του, σε συνάρτηση με την αδράνεια της κυβέρνησης να ασκήσει την οφειλόμενη εποπτεία οδηγεί εκ νέου σε συνθήκες πλήρους ασυδοσίας στην ασφαλιστική αγορά. «Δεν είναι τυχαίο, είναι σκόπιμο,», τόνισε χαρακτηριστικά, προσάπτοντας στον Υπουργό ρόλο αμέτοχου παρατηρητή.

Πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση παραμένει το ίδιο αμέτοχη στην αντιμετώπιση του καρτέλ στον κλάδο της ιδιωτικής υγείας αρνούμενη να νομοθετήσει την υποχρεωτική εφαρμογή των DRGs στα ιδιωτικά νοσοκομεία, με προκαθορισμένο κόστος νοσηλείας.

Η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ καταλόγισε στην κυβέρνηση απουσία πολιτικής βούλησης και αποκλειστική μέριμνα για την προστασία ισχυρών επιχειρηματικών συμφερόντων καθώς ο Τ. Θεοδωρικάκος απέφυγε να απαντήσει τόσο για τις ενέργειες του Υπουργείου απέναντι στην εφαρμογή καταχρηστικών όρων στα συμβόλαια ασφάλισης υγείας, ιδίως μέχρι να εφαρμοστεί ο νέος δείκτης, όσο και για το αν σκοπεύει να παρέμβει στον κλάδο υπηρεσιών ιδιωτικής υγείας εφαρμόζοντας το σύστημα χρεώσεων βάσει διάγνωσης όπως ακριβώς ισχύει στα νοσοκομεία του ΕΣΥ.