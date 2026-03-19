Μιλένα Αποστολάκη: «Νέες τραπεζικές χρεώσεις στους καταθέτες - Θεατής η κυβέρνηση»

Την παγίωση των ολιγοπωλιακών συνθηκών στο τραπεζικό σύστημα, την εκτόξευση της τραπεζικής κερδοφορίας και την επιβολή νέων χρεώσεων στους πολίτες αναδεικνύει η Μιλένα Αποστολάκη με Επίκαιρη Ερώτηση προς τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κ. Κυριάκο Πιερρακάκη.

Στην ερώτησή της, η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ επισημαίνει ότι ενώ οι τράπεζες καταγράφουν ιλιγγιώδη κέρδη, οι πολίτες βλέπουν τις αποταμιεύσεις τους να παραμένουν ουσιαστικά χωρίς απόδοση, ενώ ακόμη και η απλή διατήρηση ενός τραπεζικού λογαριασμού μετατρέπεται σταδιακά σε υπηρεσία με μηνιαία χρέωση.

Την ίδια στιγμή, η κυβέρνηση παρακολουθεί αδρανής, επιτρέποντας τη διαμόρφωση ενός καθεστώτος τραπεζικής αυθαιρεσίας. Σύμφωνα με την Ενδιάμεση Έκθεση της Επιτροπής Ανταγωνισμού για τις τραπεζικές καταθέσεις, η ελληνική αγορά χαρακτηρίζεται από υψηλό βαθμό συγκέντρωσης, καθώς κυριαρχείται από τέσσερις συστημικές τράπεζες, γεγονός που περιορίζει τον ανταγωνισμό στα επιτόκια καταθέσεων. Παρά τις σημαντικές αυξήσεις επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα την περίοδο 2022-2024, οι ελληνικές τράπεζες μετέφεραν τις αυξήσεις αυτές στα επιτόκια καταθέσεων μόνο μερικώς και με σημαντική καθυστέρηση, ενώ τα επιτόκια δανείων αυξήθηκαν άμεσα.

Την ίδια ώρα, οι τέσσερις συστημικές τράπεζες κατέγραψαν το 2025 καθαρά κέρδη περίπου 4,5 δισ. ευρώ και σχεδιάζουν διανομές περίπου 2,5 δισ. ευρώ σε μερίσματα καιεπαναγορές μετοχών. Η κερδοφορία αυτή δεν στηρίζεται σε ουσιαστική χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας, αλλά στη διεύρυνση της ψαλίδας μεταξύ επιτοκίων καταθέσεων και χορηγήσεων, καθώς και σε ένα διαρκώς διευρυνόμενο πλαίσιο χρεώσεων.

Παράλληλα, οι τράπεζες προχωρούν σταδιακά στην επιβολή μηνιαίων χρεώσεων ύψους 60 έως 80 λεπτών για βασικά πακέτα λογαριασμών, εγκαινιάζοντας στην πράξη το τέλος της δωρεάν τήρησης τραπεζικών λογαριασμών. Πρόκειται για μια πρακτική που, αν και εμφανίζεται μικρή σε ατομικό επίπεδο, σε μαζική εφαρμογή δημιουργεί μια σταθερή και επαναλαμβανόμενη ροή εσόδων για τις τράπεζες, ενώ ταυτόχρονα εγκαθιδρύει μια νέα κανονικότητα: ακόμη και η διατήρηση ενός λογαριασμού στον οποίο κατατίθεται ο μισθός ή η σύνταξη του πολίτη αποκτά κόστος. Σε πολλές περιπτώσεις οι τράπεζες, προκειμένου να δικαιολογήσουν τη μεταφορά στα «δήθεν» βασικά πακέτα λογαριασμών, δεν διστάζουν, με παραπλανητικές ανακοινώσεις, να εμφανίζουν ως παροχή των πακέτων ακόμη και υπηρεσίες που από το νόμο οφείλουν να παρέχουν χωρίς χρέωση.

Η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ ερωτά ποια είναι η στρατηγική της κυβέρνησης απέναντι σε αυτή την ολιγοπωλιακή λειτουργία του τραπεζικού συστήματος και ζητά να διευκρινιστεί

αν θεωρεί αποδεκτή την επιβολή χρεώσεων ακόμη και για την πίστωση μισθών και συντάξεων. Παράλληλα ζητά από την κυβέρνηση να ζητήσει από τις εποπτικές αρχές αξιολόγηση των συνδρομητικών πακέτων λογαριασμών και να προχωρήσει σε παρεμβάσεις για την προστασία των καταναλωτών και την ενίσχυση του ανταγωνισμού

στο τραπεζικό σύστημα. Τέλος, υπενθυμίζει ότι το ΠΑΣΟΚ είχε προτείνει από το 2022 τη δημιουργία ισχυρής Αρχής Προστασίας Καταναλωτών. Αντί γι’ αυτό, η Κυβέρνηση ίδρυσε μια Αρχή όπου η προστασία των καταναλωτών παραμένει υποβαθμισμένη απέναντι σε ισχυρούς οικονομικούς οργανισμούς.