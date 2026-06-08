Μίνι «ανασχηματισμός» και στη Νέα Δημοκρατία: Ο νέος Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του κόμματος

Μίνι «ανασχηματισμός» πραγματοποιήθηκε και στη Νέα Δημοκρατία, μετά τις αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα που ανακοίνωσε νωρίτερα το Μέγαρο Μαξίμου.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πηγές της ΝΔ, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας στη θέση του Δημήτρη Μαρκόπουλου αναλαμβάνει ο Στράτος Σιμόπουλος.

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Ο ανασχηματισμός που ανακοίνωσε η κυβέρνηση

Πιο αναλυτικά, με απόφαση του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη:

Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κώτσηρας

αναλαμβάνει ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών , αρμόδιος για τη Φορολογική Πολιτική αναλαμβάνει ο Δημήτρης Μαρκόπουλος

, αρμόδιος για τη Φορολογική Πολιτική αναλαμβάνει ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας η Μαριλένα Σούκουλη

η Υφυπουργός Εξωτερικών αρμόδιος για τις Ευρωπαϊκές Υποθέσεις αναλαμβάνει ο Τάσος Χατζηβασιλείου

Η ορκωμοσία του νέου Αναπληρωτή Υπουργού και των νέων Υφυπουργών, ενώπιων του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα, θα γίνει την Παρασκευή 12 Ιουνίου.