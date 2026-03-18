Το μήνυμα Γεραπετρίτη στους Γερμανούς, η μεγάλη κινητοποίηση για το ΠΑΣΟΚ και η αγωνία του Τρύφωνα

Ακούγοντας χθες τον Μητσοτάκη στη συζήτηση που είχε με τη δημοσιογράφο του Bloomberg Φρανσίν Λακουά πρέπει να σας πω ότι μου κατέστη σαφές ότι ο πρωθυπουργός θα προσέλθει με ξεκάθαρη γραμμή υπέρ της ανάγκης λήψης μέτρων από τη Σύνοδο Κορυφής που θα γίνει στις Βρυξέλλες αύριο. Ο Μητσοτάκης αναχωρεί σήμερα, καθώς έχει και τα γενέθλια του ΕΛΚ στα οποία θα είναι παρών, είναι όμως ξεκάθαρα της άποψης ότι θα πρέπει οι ηγέτες να πάρουν την πολιτική απόφαση ευελιξίας για μέτρα βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα από τα κράτη-μελη, ανάλογα με την εξέλιξη της σύγκρουσης και την πορεία των τιμών της ενέργειας.

Το μήνυμα Γεραπετρίτη για την Τουρκία

Από το Βερολίνο χθες ο Γιώργος Γεραπετρίτης έστειλε χθες ένα μήνυμα στους Γερμανούς για τον εξοπλισμό των Τούρκων, λαμβάνοντας υπόψιν ότι αυτή την περίοδο οι Τούρκοι δεν διάγουν και τις καλύτερες μέρες τους λόγω της επαμφοτερίζουσας στάσης μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ. «Στο πλαίσιο της συμμαχικής μας σχέσης, θεωρούμε αναγκαίο και αυτονόητο ότι όλοι οι σύμμαχοι καθιστούν σαφές ότι οι εξοπλισμοί δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται σε βάρος άλλων συμμάχων", υπογράμμισε ο κ. Γεραπετρίτης ενώπιον του ομολόγου του κ. Βάντεφουλ. Τώρα, τι κατάλαβαν οι Γερμανοί που έδωσαν πράσινο φως για τα Eurofighter στην Άγκυρα είναι μια άλλη ιστορία.

Η σχέση Δούκα - Χριστοδουλάκη

Είδα χθες με πολύ ενδιαφέρον τον Χάρη Δούκα να κάνει άνοιγμα στον Μανώλη Χριστοδουλάκη και να ξαναζεσταίνει τη μεταξύ τους μάλλον παγωμένη σχέση, με δεδομένη την παρέμβαση του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ υπέρ της ανάγκης να υπάρξει και συνεδριακή δέσμευση για μη συνεργασία του κόμματος με τη ΝΔ μετεκλογικά. Η αλήθεια είναι οτι το εσωκομματικό πέρασμα του Χριστοδουλάκη στον μηχανισμό δεν είναι αμελητέο, καθώς είναι πρώην γραμματέας και ο Δούκας το ξέρει καλά καθώς συνεργάστηκαν για την υποψηφιότητά του. Παρά την επαναπροσέγγιση πάντως δεν βλέπω τον πρώην γραμματέα του ΠΑΣΟΚ να φρενάρει την αυτόνομη πορεία που ακολουθεί στον εσωκομματικό χάρτη, καθώς όλο και περισσότεροι συσπειρώνονται γύρω του θεωρώντας ότι θα μπορούσε στο μέλλον να αποτελέσει μια υπολογίσιμη εναλλακτική.

Μεγάλη κινητοποίηση

Πάντως έχω να πω ότι οι ΠΑΣΟΚοι ξέρουν να κάνουν εκλογές. Και το γράφω μετά λόγου γνώσης γιατί κατάφεραν και κινητοποίησαν κόσμο και κοσμάκη, ώστε να καταγράψουν ο καθένας από την πλευρά του τη δυναμική που έχει εντός κόμματος. Το ερώτημα είναι τι γίνεται με όσους είναι εκτός κόμματος. Εκεί δεν γράφουν πολύ καλά - και θα είναι ίσως το πρόβλημα με το οποίο θα πρέπει να ασχοληθούν άμεσα, μετά τη λήξη του συνεδρίου.

Η αγωνία του Τρύφωνα Αλεξιάδη

Ομολογώ ότι διάβασα με προσοχή την επιστολή που δημοσιοποίησε ο Τρύφωνας Αλεξιάδης στον Αλέξη Τσίπρα με την οποία ζητά από τον πρώην Πρωθυπουργό να μην αγνοήσει τα πολιτικά στελέχη με τα οποία συνυπήρξε όλα τα χρόνια στον ΣΥΡΙΖΑ. «Αγαπητέ Αλέξη η πρόταση μου είναι απλή. Προχώρα στην κατεύθυνση και με το επιτελείο που επιλέγεις. Ξανασκέψου όμως την ανάγκη για αλλαγή ρότας στο λιμάνι που έχει ικανά στελέχη, πρόγραμμα, διαδικασίες, οργάνωση. Ή τουλάχιστον να καταλάβουμε αν και πώς θέλεις να συνεχίσουμε», του γράφει συγκεκριμένα. Εγώ πάλι θα σας πω το εξής: ο Τσίπρας έχει επιδιώξει να συγκεντρώσει δίπλα του στελέχη από την αγορά και την ακαδημαϊκή κοινότητα, αλλά μέχρι στιγμής έχει εισπράξει αρνήσεις που τον έχουν απογοητεύσει. Στον δρόμο λοιπόν προς τις κάλπες θα επιδιώξει να πάρει μαζί του στελέχη από τον «εξώστη» που ωστόσο θα δηλώσουν προσήλωση και πλήρη υποταγή στην ηγεσία. Εάν με κάτι έχει πάρει πλέον διαζύγιο ο Τσίπρας, είναι με τις ατέρμονες συζητήσεις της Αριστεράς που πόρρω απέχουν από την εφαρμοσμένη πολιτική. Οπότε, την απάντηση θα τη λάβουν σύντομα, όσοι πρόθυμοι αποδεχθούν τους κανόνες του νέου παιχνιδιού.