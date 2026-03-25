Το μήνυμα Γκιλφόιλ για την 25η Μαρτίου και η ατάκα με νόημα για την «πατριωτική αγάπη» Ελλάδας-ΗΠΑ

Το δικό της, ξεχωριστό μήνυμα για την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου έστειλε η πολυσυζητημένη πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Με μια ανάρτηση που εστιάζει στις διαχρονικές αξίες που ενώνουν τις δύο χώρες, η εκπρόσωπος της αμερικανικής διπλωματίας αναφέρθηκε στο ιστορικό αποτύπωμα της Ελληνικής Επανάστασης.

In 1821, under the rallying cry of “Freedom or Death,” Greeks forged their path to independence. Two centuries later, the relationship between our two great nations, rooted in faith, freedom, and love of country, is vibrant and expanding. I extend my best wishes to all Greeks for… pic.twitter.com/6SUdVIgpTq — Ambassador Kimberly Guilfoyle (@USAmbassadorGR) March 25, 2026

«Το 1821, με σύνθημα “Ελευθερία ή Θάνατος”, οι Έλληνες άνοιξαν τον δρόμο προς την ανεξαρτησία», σημείωσε χαρακτηριστικά στην έναρξη του μηνύματός της.

Στη συνέχεια, υπογράμμισε τη δυναμική και τη συνέχεια των ελληνοαμερικανικών σχέσεων, χρησιμοποιώντας έννοιες που ταιριάζουν απόλυτα στο δικό της, γνώριμο πολιτικό προφίλ: «Δύο αιώνες αργότερα, οι σχέσεις μεταξύ των δύο μεγάλων λαών μας, που βασίζονται στην πίστη, την ελευθερία και την πατριωτική αγάπη, είναι ζωντανές και συνεχώς αναπτυσσόμενες».

Δίνοντας το στίγμα για την επόμενη μέρα της συνεργασίας Αθήνας και Ουάσιγκτον, η Κίμπερλι Γκιλφόιλ έκλεισε την τοποθέτησή της με τις εξής ευχές: «Εύχομαι σε όλους τους Έλληνες μια ευτυχισμένη και ευημερούσα Ημέρα Ανεξαρτησίας και προσβλέπω σε όσα θα επιτύχουμε μαζί κατά το επόμενο έτος».