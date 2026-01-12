Μήνυμα κυβέρνησης σε αγρότες: «Δεν λειτουργούμε με τελεσίγραφα - Περιμένουμε τα ονόματα για αύριο»

Στη νέα περιπλοκή που έχει δημιουργηθεί αναφορικά με τη συνάντηση που έχει προγραμματιστεί μεταξύ του Κυριάκου Μητσοτάκη και εκπροσώπων των αγροτών και κτηνοτρόφων αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

Όπως ανέφερε, «στόχος είναι γύρω στη 1 το μεσημέρι να γίνει η πρώτη συνάντηση», ενώ επισήμανε αναφορικά με τη σύνθεση των επιτροπών ότι «δεν θα είναι όπως το λένε» οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι.

«Θα είναι δύο οι συναντήσεις, επειδή εκείνοι δεν ήθελαν να είναι σε συνάντηση με κάποιους άλλους, αλλά η κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός δεν μπορεί να λειτουργεί με όρους τελεσίγραφων», υπογράμμισε και συνέχισε λέγοντας ότι θα γίνουν δύο συναντήσεις, η μία με την πρώτη ομάδα κινητοποιήσεων και η άλλη με τους υπόλοιπους που οι πρώτοι δεν θέλουν να είναι στη συνάντηση αυτή».

«Περιμένουμε τα ονόματα συμμετεχόντων για λόγους ασφαλείας πρέπει να είναι εγκαίρως, αλλά και για να είναι εποικοδομητική η συνάντηση και όχι πανηγύρι χωρίς αποτέλεσμα», σημείωσε επίσης ο Παύλος Μαρινάκης επαναλαμβάνοντας ότι πρέπει να είναι 20 άτομα ανώτατο όριο σε κάθε συνάντηση.

Ο κ. Μαρινάκης επανέλαβε ότι 9 στους 10 αγρότες θα λάβουν την επιδότηση ρεύματος, ενώ, επικαλούμενος τα τελευταία στοιχεία, από τις 177.954 παροχές ρεύματος που είναι ενταγμένες στο πρόγραμμα ΓΑΙΑ, οι 155.103 παροχές δηλαδή το 87% των αγροτών είναι ενεργοί στο πρόγραμμα χωρίς ληξιπρόσθεσμες οφειλές.

Οι 16.215 παροχές δηλαδή το 9,1% των αγροτών είναι ενταγμένοι με ληξιπρόθεσμες οφειλές που εντάσσονται στη διαδικασία ρύθμισης. Επίσης 6.636 (3,7%) είναι μη ενεργοί στο ΓΑΙΑ καθώς πρόκειται για νέες παροχές ή βρίσκονται στη διαδικασία επανένταξης.

Στα «δύο» οι αγρότες

Μιλώντας το πρωί της Δευτέρας στο Open, o Χρήστος Τσίλιας, πρόεδρος αγροτικού συνεταιρισμού Τριλόφου δήλωσε ότι έκλεισε το ραντεβού με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στις 15:00 με αγρότες από τα Πράσινα Φανάρια.

Ο Λουκάς Βούλγαρης, αντιπρόεδρος αγροτικού συλλόγου Λιβαδειάς, ανάφερε:« Το μπλόκο Κάστρου λέει όχι στη συνάντηση. Μας κοροϊδευ=ύουν; Θέλουν να διαλύσουν το αγροτικό μέτωπο. Ας πάνε οι κλεφτοκοτάδες του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Παίρνουν χιλιάδες τηλέφωνα σε δικούς τους να σπάσουν τα μπλόκα. Γιατί και αν πάμε τι θα ακούσουμε; Αφού είπαν ότι οικονομικά δεν θα δώσουν τίποτα άλλο. Ένας στους τρεις αγρότες της Βοιωτίας είναι απλήρωτοι.

Στο ίδιο μήκος κύματος και ο Βάιος Γκανής, πρόεδρος αγροτικού συλλόγου Βόρειας Φθιώτιδας, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά που γίνονται.»

Ο Ρίζος Μαρούδας, πρόεδρος ενωτικής ομοσπονδίας αγροτικών συλλόγων νομού Λάρισας, τόνισε ότι η εισήγηση των συνελεύσεων στα αγροτικά μπλόκα είναι να μην πάνε στην αυριανή (13/01) συνάντηση με τον πρωθυπουργό.

Όχι στον διάλογο και από την Βασιλική Φασουλά, από τη συντονιστική επιτροπή κτηνοτρόφων Θεσσαλίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του KarditsaLive.Net, τα προβλήματα ξεκίνησαν από χθες (11/1) το βράδυ, που «έφτασε» η πληροφορία πως στη συνάντηση θα είναι εκπρόσωποι από τα Πράσινα Φανάρια και την Κρήτη.

«Σε καμία περίπτωση δεν θα πάμε σε διάλογο με αυτούς που έχουν αποσχιστεί από το πανελλαδικό μπλόκο. Εμείς θέλουμε να συζητήσουμε για να βρεθούν λύσεις, θέλουμε να είμαστε βιώσιμοι και ανταγωνιστικοί και να συνεχίσουμε να καλλιεργούμε τη γη μας» ανέφεραν αγρότες του μπλόκου Ε-65 στην ηλεκτρονική εφημερίδα.

Τόνισαν δε πως αναμένουν την απάντηση του Πρωθυπουργού και πως επιμένουν στην πρόταση, που έλαβαν στη σύσκεψη που έγινε το περασμένο Σάββατο στη Νίκαια. Δηλαδή να εκπροσωπηθούν από δύο επιτροπές, μία που θα απαρτίζεται από 25 αγρότες και μία 10μελή, που θα απαρτίζεται από έξι κτηνοτρόφους, τρεις μελισσοκόμους και έναν αλιέα.