Το μήνυμα Μητσοτάκη στο Υπουργικό: Οι εκλογές του 2027, η ΔΕΘ και η αντιπολίτευση

Σειρά ισχυρών πολιτικών μηνυμάτων προς τα μέλη της κυβέρνησης απηύθυνε ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της σημερινής ημερήσιας διάταξης στο τελευταίο Υπουργικό Συμβούλιο πριν από τις θερινές διακοπές, καθώς η επόμενη συνεδρίαση έχει προγραμματιστεί για τα τέλη Αυγούστου.

Ξεκαθαρίζοντας για άλλη μια φορά το τοπίο γύρω από τον εκλογικό ορίζοντα, ο Πρωθυπουργός τόνισε την ανάγκη για επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και σωστή επικοινωνία του στους πολίτες, με έμφαση στην περιφέρεια:

«Γνωρίζετε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Έχουμε μέχρι τότε ικανό χρόνο να συνεχίσουμε με παραδοτέα σε όλα τα Υπουργεία. Θα χρειαστεί μεγαλύτερο διάστημα ούτως ώστε να μπορέσουμε καταρχάς όλοι να ενημερωθούμε και κυρίως τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου αλλά και η κοινοβουλευτική ομάδα, για το σύνολο του έργου και αυτό να εξηγηθεί στον κόσμο με μεγάλη έμφαση σε έργα τοπικού και περιφερειακού ενδιαφέροντος τα οποία τώρα ολοκληρώνονται ή έχουν ολοκληρωθεί.»

Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε σαφείς οδηγίες προς τους Υπουργούς για την παρουσία τους στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, υπογραμμίζοντας πως η προβολή δεν πρέπει να περιορίζεται αυστηρά στα στενά όρια του χαρτοφυλακίου τους:

«Χρειάζεται μεγαλύτερη και πιο έντονη παρουσία των Υπουργών στα Μέσα Ενημέρωσης -και ειδικά στα Περιφερειακά Μέσα- και εδώ θέλω να τονίσω ότι οι υπουργοί δεν πρέπει να βγαίνουν μόνο για το χαρτοφυλάκιο τους αλλά να υπερασπίζονται συνολικά το κυβερνητικό έργο για το οποίο πρέπει να είναι καλά ενημερωμένοι.»

Αναφερόμενος στην πολιτική επικαιρότητα και τις δημοσκοπήσεις, ο Πρωθυπουργός εξέφρασε την βεβαιότητά του για τις δυνατότητες της παράταξης, ενώ έδωσε το σύνθημα για την επερχόμενη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης:

«Μπορούμε και το πιστεύω, να πάμε ακόμη καλύτερα πολύ καλύτερα απ’ ό,τι μας δίνουν οι δημοσκοπήσεις. Μόνο εμείς έχουμε σχέδιο. Στη ΔΕΘ -κι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό- θα ξεδιπλώσουμε τους πρώτους άξονες για το τι θέλουμε να κάνουμε μέχρι το 2030.»

Επιπλέον, εξαπέλυσε βέλη κατά της αντιπολίτευσης, ζητώντας από τα στελέχη του να μην διακατέχονται από άγχος για τις πολιτικές εξελίξεις:

«Ο χρόνος δουλεύει υπέρ μας, αναδεικνύεται η γύμνια των πολιτικών αντιπάλων μας κι εμείς μπορούμε να ξεδιπλώσουμε το σχέδιό μας. Μη φοβάστε τον πολιτικό χρόνο».

Ο Πρωθυπουργός έκλεισε την παρέμβασή του θέτοντας τον πήχη της συλλογικότητας και της δράσης ακόμη πιο ψηλά, επισημαίνοντας χαρακτηριστικά:

«Ήρθε η ώρα να δράσουμε ακόμη περισσότερο, στο πλαίσιο ενός συλλογικού πολιτικού κέντρου».