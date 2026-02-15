Μήνυμα όλο νόημα από Ανδρουλάκη: «Το ΠΑΣΟΚ θα δώσει αυτόνομο την εκλογική μάχη» - Οι αιχμές για Μητσοτάκη

Ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στην Ολομέλεια της Κομματικής Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου (ΚΟΕΣ), έκανε σαφές ότι «το ΠΑΣΟΚ θα δώσει αυτόνομο την εκλογική μάχη».

Απευθυνόμενος σοτυς προοδευτικούς πολίτες, όπως δήλωαε, ανέφεφερε: «Το ΠΑΣΟΚ θα κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία με τις λύσεις που προτείνει για κάθε πρόβλημα του απλού κόσμου. Ο ελληνικός λαός δεν θέλει διαχείριση της παρακμής ούτε λόγια του αέρα. Έχει ανάγκη μια δημοκρατική αλλαγή με σχέδιο», ανέφερε σημειώνοντας ότι «μια νέα προοδευτική κυβέρνηση θα έχει πρωταγωνιστή το ΠΑΣΟΚ και τη μεγάλη δημοκρατική παράταξη».

«Τον δικό μας αγώνα να τον δώσουμε έως το τέλος με πολιτική αυτονομία. Να συνεχίσουμε αταλάντευτα μια πορεία αρχών και αξιών. Για να είναι στο τέλος η νίκη μας νίκη του ελληνικού λαού», πρόσθεσε.



«Ο ελληνικός λαός έχει εναλλακτική επιλογή. Μπορεί να στηρίζεται στη δημοκρατική παράταξη που έχει σχέδιο, πολιτικό προσωπικό και νέο πολιτικό ήθος για να φέρει την αλλαγή σελίδας στη χώρα», υπογράμμισε και ανέδειξε την πρωτοβουλία για τη διεύρυνση ως βασικό μέσο ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι του ΠΑΣΟΚ. Όπως είπε, στον πλατύ δρόμο της συμπαράταξης δεν υπάρχουν αποκλεισμοί και ηγεμονισμοί, αλλά σεβασμός στη διαφορετικότητα με κοινό στόχο την πολιτική αλλαγή.

«Η ανασυγκρότηση της μεγάλης δημοκρατικής παράταξης δεν μπορεί να γίνει χωρίς επεξεργασμένο σχέδιο, σε κλειστά δωμάτια της εξουσίας με τις ευλογίες της ολιγαρχίας. Αυτό εμάς δεν μας αφορά. Η δημοκρατική παράταξη θα αναγεννηθεί μέσα από την κοινωνία, μέσα από τις αγωνίες της και μέσα από την προοπτική της για ένα καλύτερο αύριο», υπογράμμισε υπό τα χειροκροτήματα των στελεχών του κόμματος.

ΠΑΣΟΚ: Oι στόχοι για την επίλυση του κυπριακού

Περιγράφοντας το νέο διεθνές περιβάλλον και τη γεωπολιτική αβεβαιότητα που επικρατεί, ο κ. Ανδρουλάκης επέκρινε έντονα την εξωτερική πολιτική που ακολουθεί η κυβέρνηση λέγοντας ότι «σε αυτό το απαιτητικό περιβάλλον, η Ελλάδα χρειάζεται μια πολυδιάστατη, μακρόπνοη εξωτερική πολιτική».

Προσδιόρισε ως σαφείς στόχους την επίλυση του Κυπριακού στη βάση των αποφάσεων του ΟΗΕ, τη θωράκιση των εθνικών δικαίων μας απέναντι στον αναθεωρητισμό της Άγκυρας, την ενίσχυση της αμυντικής ικανότητάς μας, την ενεργή παρουσία στα Βαλκάνια, στη Μέση Ανατολή, στη Βόρεια Αφρική.

«Έχουμε χρέος να συζητάμε με όλους τους γείτονές μας, χωρίς, όμως, αυταπάτες. Με σχέδιο και χωρίς προπαγάνδα για φτηνή εσωτερική κατανάλωση», παρατήρησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ και κατέκρινε την κυβερνητική προπαγάνδα, όπως είπε, πως πρώτη φορά στα χρονικά Έλληνας πρωθυπουργός έθεσε στην Τουρκία το ζήτημα της άρσης του casus belli. «Τους ενημερώνουμε ότι το 2011 ο Γιώργος Παπανδρέου, προσκεκλημένος του Ερντογάν στο Ερζερούμ και ενώπιον 150 Τούρκων διπλωματών, έθεσε χωρίς υπεκφυγές την άρση της απειλής πολέμου εναντίον της πατρίδας μας. Αυτή είναι η αλήθεια», πρόσθεσε.

Επίσης, καταδίκασε τη δήλωση του υφυπουργού Εξωτερικών, Χάρη Θεοχάρη, ότι το καλώδιο δεν ποντίζεται διότι φταίει η Κύπρος, ως πολύ επικίνδυνη θεώρηση και κάλεσε τη κυβέρνηση να την αποδοκιμάσει.

Νίκος Ανδρουλάκης: «Ο κύριος Μητσοτάκης έχει θράσος να ζητά συναίνεση άνευ όρων για την συνταγματική αναθεώρηση»

Όσον αφορά τη συνταγματική αναθεώρηση, ο πρόεδτΑρος του ΠΑΣΟΚ ανέφερε: «Ο κύριος Μητσοτάκης έχει το θράσος να ζητά συναίνεση άνευ όρων για την συνταγματική αναθεώρηση.

Η δική μας θέση είναι απολύτως σαφής: Συναίνεση ναι, αλλά στη δεύτερη Βουλή, ώστε να υπάρχει ουσιαστικός έλεγχος και αυξημένη συμμετοχή στη διαμόρφωση των προς αναθεώρηση διατάξεων». «Με το ΠΑΣΟΚ πρώτο στις επόμενες εθνικές εκλογές, θα πάψουν τα φαινόμενα ατιμωρησίας όσο ισχυρός και αν είναι αυτός που έχει παρανομήσει. Και αυτό είναι μια προσωπική μου δέσμευση. Μόνο έτσι θα ξαναχτίσουμε γέφυρες εμπιστοσύνης με τους πολίτες», συμπλήρωσε.

Ακόμη, περιέγραψε τις θέσεις και προτάσεις για τη συνταγματική αναθεώρηση, για τη θεσμική αναβάθμιση της Δημοκρατίας, όπως είπε.