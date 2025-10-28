Μήνυμα Σαμαρά για 28η Οκτωβρίου: «Οχι στην Υποταγή, Ναι στην Αξιοπρέπεια»

Με αφορμή την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου, ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς ανάρτησε μήνυμα στα κοινωνικά δίκτυα, τιμώντας το ιστορικό «ΟΧΙ» του 1940.

Στο μήνυμά του αναφέρεται στη δύναμη και την αντοχή του ελληνικού λαού απέναντι στις δυσκολίες της δεκαετίας του πολέμου, υπογραμμίζοντας ότι το «ΟΧΙ στην Υποταγή» αποτέλεσε ταυτόχρονα «ΝΑΙ στην Αξιοπρέπεια και στην Ελευθερία».

Ολόκληρη η ανάρτηση

«Πριν 85 χρόνια, ένας ολόκληρος λαός είπε μια μόνο λέξη - που έμεινε στην Ιστορία : ΟΧΙ στην Υποταγή !

Δεν υπολόγισε «διεθνείς συσχετισμούς» κι ας ήταν όλα εναντίον του.

Και πάλεψε επί δέκα χρόνια, πέρασε τα πάνδεινα, μάτωσε, αλλά παρέμεινε όρθιος.

Εκείνο το ΟΧΙ στην Υποταγή, ήταν ΝΑΙ στην Αξιοπρέπεια και στην Ελευθερία !

Γιατί αυτό μάθαμε να κάνουμε.

Κι άλλο δεν ξέρουμε.

Ελπίζω να μην το ξεχάσουμε ποτέ.

Και να φανούμε αντάξιοί του…»