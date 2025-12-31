Λίγες ώρες πριν μας αποχαιρετήσει το 2025 και μπει η νέα χρονιά ο Αντώνης Σαμαράς, μέσω ανάρτησης στο Facebook, θέλησε να στείλει το δικό του μήνυμα με σαφείς αποδέκτες.
Στην επίσημη σελίδα του ο πρώην πρωθυπουργός έγραψε:
«Το νέο έτος έρχεται φορτωμένο με όσα αντέξαμε, με όσα μας πλήγωσαν, με όσα πρέπει να διορθώσουμε τώρα – χωρίς άλλες δικαιολογίες.
Φτάνουν πια η επικοινωνία, τα ψέματα και οι διχασμοί.
Ζητούμενο η ευθύνη!
Όχι άλλη αποδόμηση στις αξίες και τις ρίζες μας.
Ανάπτυξη και ασφάλεια, χωρίς να σβήνουμε την ταυτότητά μας.
Σεβασμός, χωρίς να γονατίζουμε.
2026: η πατρίδα απαιτεί Αλήθεια και κοινωνική δικαιοσύνη.
Για την υπερηφάνεια των Ελλήνων!
Για την Ελλάδα της ελπίδας!»
