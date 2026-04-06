Μηταράκης για τη δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ: «Δεν θεωρώ ότι έχω κάνει τίποτε μεμπτό»

Τη δική του απάντηση για τον σάλο που έχει προκληθεί γύρω από τη δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ, έδωσε ο Νότης Μηταράκης, ξεκαθαρίζοντας από την πρώτη στιγμή: «Δεν θεωρώ ότι έχω κάνει τίποτε μεμπτό».
Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Action24, ο κ. Μηταράκης ανέλυσε το σκεπτικό πίσω από την απόφασή του. Αρχικά διευκρίνισε ότι από νομικής άποψης, όποιος δεν έχει καταδικαστεί τελεσίδικα δεν είναι ένοχος, τονίζοντας ότι «ουδείς αθώος υποχρεούται να παραιτηθεί από τη θέση του».
Παρά ταύτα, έσπευσε να συμπληρώσει πως τα πρόσωπα που βρίσκονται στον πολιτικό στίβο οφείλουν να επιδεικνύουν ιδιαίτερη ευαισθησία απέναντι στους θεσμούς και την κοινωνία.
«Η παραίτησή μου από τη θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου είναι δείγμα ευθιξίας», υπογράμμισε χαρακτηριστικά ο κ. Μηταράκης, αναφέροντας παράλληλα πως θεωρεί ότι ήταν σωστή η σχετική παρέμβαση του Πρωθυπουργού.
Όταν κλήθηκε να απαντήσει στο φλέγον ερώτημα για το εάν τα πολιτικά πρόσωπα που εμπλέκονται στη συγκεκριμένη υπόθεση θα πρέπει να βρίσκονται στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας, απέφυγε να μπει στη διαδικασία αξιολόγησης συναδέλφων του. «Δεν θα κρίνω εγώ τι πιστεύει ο καθένας», δήλωσε αυστηρά, επιστρέφοντας στη δική του περίπτωση και επαναλαμβάνοντας πως δεν έχει πράξει το παραμικρό παράτυπο.
- Fuel Pass 2026: Έκτακτη σύσκεψη για την αποκατάσταση της πλατφόρμας - 30 είσοδοι το δευτερόλεπτο
- Λακωνία: «Εγώ την έδεσα, χτυπούσε την γυναίκα μου» λέει ο πατέρας της 30χρονης που πέθανε
- Παλλήνη: Βρέθηκε σορός άνδρα σε δρόμο - Είχε τάιραπ γύρω από τον λαιμό
- Άννα Βίσση - Χριστίνα Πολίτη: Δύο ξένοι μετά από 30 χρόνια φιλίας; - Η «πόρτα» στο καμαρίνι και το unfollow
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.