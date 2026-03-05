Μητσοτάκης: «1500 ευρώ επιπλέον τον μήνα στους γιατρούς σε 47 μικρά νησιά»

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε ότι οι γιατροί που υπηρετούν σε 47 νησιά με πληθυσμό κάτω των 4.000 κατοίκων θα λαμβάνουν επιπλέον 1.500 ευρώ καθαρά τον μήνα.

Πρόκειται για δωρεά του Φιλανθρωπικού Ιδρύματος Στέλιος Χατζηιωάννου προς το Εθνικό Σύστημα Υγείας το οποίο ο πρωθυπουργός ευχαρίστησε μέσα από ανάρτησή του για την πρωτοβουλία.

«Για πρώτη φορά ένας ιδιώτης δωρητής στηρίζει άμεσα τους γιατρούς που στελεχώνουν τα ιατρεία σε απομακρυσμένα νησιά», σημείωσε ο πρωθυπουργός, προσθέτοντας ότι το αφορολόγητο επιμίσθιο θα λειτουργήσει ως σημαντικό κίνητρο ενώ ευχαρίστησε το Φιλανθρωπικό Ίδρυμα.

Επιπλέον, υπογράμμισε τον ρόλο της τεχνολογίας στην υγεία, αναφέροντας την τηλεϊατρική ως επανάσταση που όμως χρειάζεται γιατρό για τη σωστή λειτουργία της. Πρόσθεσε ότι η δωρεά συνδέεται με την πρωτοβουλία του υπουργείου για κινητές μονάδες υγείας που θα εξυπηρετούν απομακρυσμένα χωριά, δημιουργώντας ένα σύστημα που λειτουργεί στην πράξη.