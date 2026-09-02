Μητσοτάκης από το Μητροπολιτικό Πάρκο «Αέναον»: Συνεχίζεται το άλμα ανάπτυξης, τα έργα θα προχωρήσουν

«Σήμερα βάζουμε τέλος σε μία εκκρεμότητα δεκαετιών», τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τον χαιρετισμό του στην εκδήλωση της Περιφέρειας Αττικής για την υπογραφή της σύμβασης που αφορά την κατασκευή του Μητροπολιτικού Πάρκου «Αέναον», στον Φαληρικό Όρμο.

«Οι πολίτες έβλεπαν για πάρα πολύ καιρό μία από τις πιο όμορφες περιοχές της Αττικής να είναι παγιδευμένη στην αδράνεια. Είναι ένα έργο που όπως και πολλά άλλα, κρύβει στο παρελθόν τη δική του ιστορία γραφειοκρατικής τρέλας, με κάθε είδους καθυστερήσεις και αγκυλώσεις. Στο τέλος, καταφέραμε να το θέσουμε σε τροχιά και οδηγώντας στο ευχάριστο σημερινό γεγονός της υπογραφής της σύμβασης», ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης.

Όπως τόνισε ο πρωθυπουργός, «ξεπεράστηκαν τα εμπόδια. Εξασφαλίστηκαν ευρωπαϊκοί πόροι ύψους 370 εκατ. ευρώ, είδατε οπτικοποιημένα τι περιμένουμε να δημιουργήσουμε εδώ πέρα».

Ο κ. Μητσοτάκης έκανε λόγο για έναν μοναδικό χώρο πρασίνου, σημειώνοντας ότι «στόχος είναι να διαφυλάξουμε τον χαρακτήρα του υδροβιότοπου, μία παρέμβαση που αφορά τους κατοίκους όλου του Λεκανοπεδίου». Και υπογράμμισε πως πρόκειται για ένα καθοριστικό βήμα που αποκαθιστά την ταλαιπωρημένη σχέση της Αθήνας με την ακτογραμμή της, που είναι το βασικό πλεονέκτημά της.

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«Η Αττική αλλάζει με το έργο του Ελληνικού, που παρά τις απαισιόδοξες προβλέψεις, προχωρά», σημείωσε.

Σύμφωνα με τον κ. Μητσοτάκη, τα έργα στο παραλιακό μέτωπο, δεν είναι ανεξάρτητα από τα σχέδια της κυβέρνησης για τη συνολική ανάπτυξη της Αττικής, με σημαντικές παρεμβάσεις. Όπως σημείωσε, τα εν λόγω έργα αποτελούν κοινωνικές επιλογές, με στόχο ένα περιβάλλον πιο φιλόξενο. Μια πολιτική για τους πολλούς, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός, ο οποίος αναφέρθηκε στις σημαντικές δυσκολίες που συνάντησε η κυβέρνηση σε πολλά μεγάλα έργα, οι οποίες ωστόσο ξεπεράστηκαν με συστηματική δουλειά.

«Διαβατήριο αξιοπιστίας» τα έργα υποδομών και ανάπτυξης

Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην αναπτυξιακή σημασία των έργων υποδομής, τα οποία θα συνεχιστούν, όπως τόνισε, παρά την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης. Έκανε λόγο για «άλμα ανάπτυξης» την επόμενη τετραετία, τονίζοντας ότι τα έργα τα οποία παρέδωσε η κυβέρνηση αποτελούν «διαβατήριο αξιοπιστίας».

«Τα έργα δεν σταματούν, συνεχίζονται και θα συνεχιστούν με ακόμη μεγαλύτερη ένταση την επόμενη τετραετία», ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός και προανήγγειλε ότι στη ΔΕΘ θα αναφερθεί με περισσότερες λεπτομέρειες στα έργα της επόμενης τετραετίας.

«Δεν χάσαμε ούτε ένα ευρώ, από τα 36 εκατ. ευρώ που εξασφάλισε η κυβέρνηση», σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης.

Την ανάπτυξη του Μητροπολιτικού Πάρκου ΑΕΝΑΟΝ έχει αναλάβει το σχήμα των εταιρειών ΤΕΡΝΑ-ΜΕΤΚΑ-ΗΛΙΟΧΩΡΑ-ΕΛΕΜΚΑ. Tο 75% της έκτασης του Μητροπολιτικού Πάρκου ΑΕΝΑΟΝ, θα είναι καλυμμένο με μεσογειακή φυσική βλάστηση και φυσικά υλικά, με 4.000 δέντρα και 185.000 θάμνους.