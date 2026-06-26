Μητσοτάκης από τη Νέα Σμύρνη: «Εμείς δεν έχουμε καλοκαίρι, εμείς τρέχουμε μόνο»

Βόλτα σε κεντρικούς δρόμους της Νέας Σμύρνης έκανε το μεσημέρι της Παρασκευής ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Σύμφωνα με το orange press agency, ο Μητσοτάκης είχε την ευκαιρία να συζητήσει και να φωτογραφηθεί με δεκάδες πολίτες που συνάντησε στον δρόμο, ενώ στη συνέχεια επισκέφθηκε κεντρικό καφέ επί της Ομήρου.

Αρκετοί ευχήθηκαν δύναμη στον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας εν όψει της -ενδεχομένως μακράς- προεκλογικής περιόδου, με τον ίδιο να τους καλεί να είναι σε ετοιμότητα και να τους εύχεται να περάσουν ένα καλό καλοκαίρι.

«Περνάτε καλά; Εντάξει; Για το καλοκαίρι έτοιμοι;» ρώτησε μια παρέα πολιτών που καθόταν στο καφέ. Εκείνοι τον ρώτησαν αν είναι έτοιμος ο ίδιος για το καλοκαίρι, με τον κ. Μητσοτάκη να απαντά:

«Εμείς δεν έχουμε καλοκαίρι, εμείς τρέχουμε μόνο. [...] Να φορτίσετε μπαταρίες το καλοκαίρι. [...] Σας βλέπω όλους έτοιμους και έτοιμες, σε απόλυτη κινητοποίηση αυτό θέλουμε»

