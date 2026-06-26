Μενού

Μητσοτάκης από τη Νέα Σμύρνη: «Εμείς δεν έχουμε καλοκαίρι, εμείς τρέχουμε μόνο»

Ο Κ. Μητσοτάκης συνομίλησε με πολίτες στη Νέα Σμύρνη, ζητώντας εκλογική ετοιμότητα και «φόρτιση μπαταριών» εν όψει καλοκαιριού.

Reader symbol
Newsroom
Κυριάκος Μητσοτάκης
Κυριάκος Μητσοτάκης | ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Βόλτα σε κεντρικούς δρόμους της Νέας Σμύρνης έκανε το μεσημέρι της Παρασκευής ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Σύμφωνα με το orange press agency, ο Μητσοτάκης είχε την ευκαιρία να συζητήσει και να φωτογραφηθεί με δεκάδες πολίτες που συνάντησε στον δρόμο, ενώ στη συνέχεια επισκέφθηκε κεντρικό καφέ επί της Ομήρου.

Αρκετοί ευχήθηκαν δύναμη στον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας εν όψει της -ενδεχομένως μακράς- προεκλογικής περιόδου, με τον ίδιο να τους καλεί να είναι σε ετοιμότητα και να τους εύχεται να περάσουν ένα καλό καλοκαίρι.

«Περνάτε καλά; Εντάξει; Για το καλοκαίρι έτοιμοι;» ρώτησε μια παρέα πολιτών που καθόταν στο καφέ. Εκείνοι τον ρώτησαν αν είναι έτοιμος ο ίδιος για το καλοκαίρι, με τον κ. Μητσοτάκη να απαντά:

«Εμείς δεν έχουμε καλοκαίρι, εμείς τρέχουμε μόνο. [...] Να φορτίσετε μπαταρίες το καλοκαίρι. [...] Σας βλέπω όλους έτοιμους και έτοιμες, σε απόλυτη κινητοποίηση αυτό θέλουμε»
 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΠΟΛΙΤΙΚΗ