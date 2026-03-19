Την επιτακτική ανάγκη να αναλάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση τις ευθύνες της και να δώσει σαφείς απαντήσεις στις πολλαπλές κρίσεις που απειλούν την ήπειρο, ανέδειξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης προσερχόμενος στη Σύνοδο Κορυφής.

Ο Έλληνας πρωθυπουργός έθεσε ψηλά στην ατζέντα την έμπρακτη στήριξη προς την Κύπρο, τις ραγδαίες εξελίξεις στο ενεργειακό, αλλά και τον κίνδυνο ενός νέου μεταναστευτικού κύματος.

Ειδικότερα, εστιάζοντας στην ανάγκη αλληλεγγύης προς την Κυπριακή Δημοκρατία και με φόντο τις ευρύτερες γεωπολιτικές αναταράξεις, ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε:

«Οι επιπτώσεις προφανώς στην παγκόσμια οικονομία είναι εξαιρετικά σοβαρές. Η πρώτη έχει να κάνει με το γεγονός ότι η κρίση αυτή ανέδειξε την ανάγκη της πραγματικής ενεργοποίησης της ρήτρας αμοιβαίας συνδρομής της ΕΕ. Αναφέρομαι στο άρθρο 42 παράγραφος 7. Η Ελλάδα πρώτη ευρωπαϊκή χώρα έσπευσε να στηρίξει την Κύπρο όταν αυτή δέχθηκε επίθεση.

Ακολούθησαν και άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Θα θέσω, όμως, ανοικτά το ζήτημα αυτό στο ευρωπαϊκό συμβούλιο και θα ζητήσω έναν σαφή οδικό χάρτη για το πώς μπορούμε αυτή την ουσιαστικά άτυπη ενεργοποίηση του άρθρου 47 να την μετατρέψουμε σε μια θεσμικά στέρεη επιλογή που θα έχουν οι ευρωπαϊκές χώρες στην περίπτωση που δεχθούν εκ νέου κάποια επίθεση.»

Αμέσως μετά, έστρεψε την προσοχή του στο κρίσιμο ζήτημα της ενέργειας και στις αλυσιδωτές αντιδράσεις που προκαλούν οι συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή, κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου για τους Ευρωπαίους πολίτες:

«Δεύτερη παρατήρηση έχει να κάνει με τις οικονομικές και ενεργειακές επιπτώσεις αυτή της μεγάλης κρίσης. Η επίθεση σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις του Κόλπου έχει τη δυνατότητα να οδηγήσει τις τιμές της ενέργειας σε επίπεδα που θα μπορούν να οδηγήσουν σε δραματικές επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία.

Είναι απολύτως απαραίτητο αυτή τη στιγμή να πρυτανεύσει η λογική και να σταματήσουν εκατέρωθεν επιθέσεις σε υποδομές ενέργειας στην ευρύτερη περιοχή.

Από εκεί και πέρα ως Ευρώπη πρέπει να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε αυτή την κρίση έχοντας ως πρώτο μέλημα την προστασία των Ευρωπαίων καταναλωτών, ειδικά των πιο αδύναμων συμπολιτών μας αλλά και των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων έτσι ώστε να μην πληγεί και άλλο η ανταγωνιστικότητά τους».

Στο ίδιο πλαίσιο, ο πρωθυπουργός κατέστησε σαφές πως απαιτούνται άμεσα αντανακλαστικά και κατάλληλη προετοιμασία, τονίζοντας ότι οι εθνικές προσπάθειες πρέπει να πλαισιώνονται από συλλογικές ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες:

«Η απάντηση πρέπει να είναι εθνική και ευρωπαϊκή. Η Ελλάδα κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της για να στηρίξει την ελληνική οικονομία. Θα χρειαστούμε σε ευρωπαϊκές απαντήσεις, εάν η κρίση παραταθεί. Και αυτό θα είναι αντικείμενο της συζήτησης».

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, έστειλε ένα αυστηρό μήνυμα προς τις Βρυξέλλες σχετικά με την προστασία των συνόρων, ξεκαθαρίζοντας πως η Ευρώπη δεν αντέχει νέες ανεξέλεγκτες ροές:

«η κρίση δεν πρέπει να οδηγήσει την Ευρώπη να αντιμετωπίσει μια νέα προσφυγική κρίση. Η Ευρώπη δεν μπορεί να ανεχθεί και πάλι μια επανάληψη της κρίσης του 2015. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι όλα τα ενδεχόμενα. Θέλουμε ένα μήνυμα ότι η Ευρώπη θα πρέπει να προστατεύσει τα εξωτερικά της σύνορα».