Μητσοτάκης: «Αυτή η χρονιά πριν τις εκλογές θα καθορίσει την πορεία της πατρίδας στα χρόνια που έρχονται»

Σε δηλώσεις προχώρησε ο πρωθυπουργός και πρόεδρος της Ν.Δ. Κυριάκος Μητσοτάκης στην κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας της Γραμματείας Οργανωτικού της Ν.Δ., που πραγματοποιείται στο Ξενοδοχείο Grand Hyatt.

«Αυτή η χρονιά πριν τις εκλογές θα καθορίσει την πορεία της πατρίδας στα αβέβαια χρόνια που έρχονται», είπε αρχικά ο πρωθυπουργός.

«Το ημερολόγιο δείχνει ότι απέχουμε περίπου 15 μήνες από τις επόμενες κάλπες. Ένα θα είναι και τότε στις εκλογές του 27 το κεντρικό ερώτημα που θα κληθούν να απαντήσουν οι Ελληνίδες και οι Έλληνες. Θα παραμείνει η Ελλάδα ασφαλής, ισχυρή και σταθερή σε μία τροχιά προόδου ή θα ρισκάρει τις κατακτήσεις της για να μετατραπεί σε ένα ακυβέρνητο καράβι;» διερωτήθηκε ο ίδιος και πρόσθεσε:

«Η πολιτική σταθερότητα είναι εθνικό πλεονέκτημα και η ομαλότητα εφαλτήριο προόδου - Απέναντί μας μια αλλοπρόσαλλη αντιπολίτευση με κοινό τόπο το ψέμα και την καταστροφολογία».

Αναφερόμενος στο φλέγον ζήτημα της ακρίβειας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε: «Σας διαβεβαιώνω ότι το πρώτο πράγμα που συζητάω με τους ομόλογους μου είναι η αύξηση του κόστους ζωής. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο στη χώρα μας αλλά ευρωπαϊκό».

Ακολουθούν τα βασικότερα σημεία της ομιλίας του πρωθυπουργού:

«Θα είναι ουσιαστική και καθοριστική η αναμέτρηση. Οταν η επόμενη βουλή θα πρέπει να κάνει συνταγματική αναθεώρηση και η επόμενη κυβέρνηση θα πρέπει να συνεχίσει τη σύγκλιση με την Ευρώπη. Να γιατί αυτή η κυβέρνηση πρέπει να εινα κυβέρνηση της ΝΔ. Ώστε ξεπερνώντας λάθη και τον κακό μας εαυτό ενίοτε, σε ένα περιβάλλον ανατροπών η Ελλάδα έχει ανάγκη από σιγουριά.



Αλλοπρόσαλη αντιπολίτευση. Κόμματα που δεν μπορούν να συνεννοηθούν μεταξύ τους και ενώνονται κατά της κυβέρνησης. Δογματισμός. Κοινός τόπος το ψέμα και η καταστροφολογία, γκρίζα μίζερη γκρίνια. Το όχι στο όλα σημαίνει ναι στο τίποτα.

Διπλό μέτωπο: τα προβλήματα του τόπου και οι εσωτερικές μας αδυναμίες. Και στα δυο να βγούμε νικητές. Επιμονή στην υλοποίηση και προβολή του έργου μας.

Για εκείνους που αναρωτιούνται γιατί 3η τετραετία, μήπως θέλουν να γυρίσουν τρεις τετραετίες πίσω;

Βέβαιος ότι σε όποιον πέσει το φλουρί, αν πέσει σε εμένα ξέρω…, ένας θα εινα ο κερδισμένος, η ΝΔ και ο κόσμος της.

Είμαστε μια ζεστή και δεμένη οικογένεια. Δώσαμε πολλούς αγώνες μαζί. Μας συνδέουν κοινές αξίες. Πορευόμαστε έτσι πάνω από 50 χρόνια.

Απέχουμε περίπου 15 μήνες από τις επόμενες κάλπες. Για όλους εμάς η μάχη των εκλογών έχει ήδη ξεκινήσει

Οι καιροί είναι ταραγμένοι. Η τελευταία πλήρης χρονιά της θητείας μας θα καθορίσει την πορεία της πατρίδας.

Απάντηση στο δίλλημα: Θα παραμείνει η Ελλάδα ασφαλής, σταθερή σε τροχιά προόδου ή θα ρισκάρει να γίνει ακυβέρνητο καράβι. Θα επιλέξουμε τον δρόμο των αποτελεσμάτων και της συνέπειας ή τους πειραματοσμους; Αιχμάλωτοι κατακερματισμένης πολιτικής σκηνής που οδηγεί προς τα κάτω.

Η ΝΔ είναι δύναμη βαθιά πατριωτική (για Σαμαρά). Το δηλώνουν τα Ραφάλ, τα Φ35, ο Κίμων, τα 12νμ και οι έρευνες για κοιτάσματα στις θάλασσες που θεμελιώσαμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα.

Οι ασπίδες που υψώνουμε στα σύνορα μας με το λιμενικό απέναντι στους διακινητές. Κρατώντας ελεύθερα και γαλάζια τα νερά με του γείτονες μας.

Κόμμα βαθιά κοινωνικό, η πλατιά λαϊκή παράταξη. Είμαστε το κόμμα που ανακούφισε τους πολίτες από 83 φόρους, επαναφέραμε μισθούς και συντάξεις. Αυξήσαμε κατώτατο μισθό 5 φορές. Κάνουμε πράξη τις προεκλογικές δεσμεύσεις.

Η ΝΔ απλώνεται σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας. Το αυξημένο κόστος ζωής απασχολεί όλη την Ευρώπη. Οταν άλλα κράτη κάνουν περικοπές, εμείς αναβαθμίζουμε… δεν θα βρείτε πολλές χώρες που επιστρέφουν ενοίκιο στους ενοικιαστές.

Αντιδρούμε με τόνωση διαθέσιμου εισοδήματος. Οι αυξήσεις θα παραμείνουν και μετά την υποχώρηση του πληθωρισμού.

Με ψηφιακή κάρτα εργασίας ερχόμαστε να προστατεύσουμε τα δικαιώματα των εργαζομενων.

Είμαστε και ο φορέας του ευρωπαϊκού προσανατολισμού. Η Ελλάδα πρωτοστάτησε σε όλα τα καθοριστικά βήματα της Ευρώπης.

Σήμερα δεν υπάρχει καμία ενεργή κατάληψη σε κανένα πανεπιστήμιο. Πόσα επεισόδια θα είχαν τα γήπεδα χωρίς κάμερες και που θα βρισκόταν η οικονομία χωρίς ελέγχους, η παιδεία χωρίς ψηφιακό φροντιστήριο, η υγεία πριν ανακαινίσουμε τα νοσοκομεία.

Το πρόγραμμα των δωρεάν προληπτικών εξετάσεων. Πώς ήταν κάποτε να περιμένεις στις ουρές για φάρμακα; Τώρα έρχονται στο σπίτι. Το μέτρο της Θεσσαλονίκης, οι δρόμοι…

Είναι αποτελέσματα ενός συνεκτικού σχεδίου και σκληρής δουλειάς.

Η ΝΔ αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα κεντροδεξιά κόμματα, κυρίαρχη πολιτική δύναμη στην Ελλάδα. Πιστοί στις αρχές, ανοιχτοί σε νέες ιδέες. Όπλο η ενότητα του σκοπού.

Βαδίζοντας στο συνέδριο, να εξηγήσουμε από πού ξεκινήσαμε και πού θα φτάσουμε.

Κάθε άλλη επιλογή θα οδηγήσει σε λάθος κυβέρνηση. Πρέπει να εδραιώσουμε τη θέση της Ελλάδος ως χώρα εθνικής αυτοπεποίθησης. Οχι μίζεροι απέναντι στην Τουρκία.

Να κλείσουμε θετικά κύκλο ανάταξης της δημόσιας ζωής.

Ψήφιση συντάγματος με τολμηρές μεταρρυθμίσεις. Μέτρα ειδικά για την περιφέρεια.

Ενα κράτος που κινδύνευε να φύγει από την Ευρώπη έχει υπουργό στο eurigeog.

Για εκείνους που αναρωτιούνται γιατί 3η τετραετία, μήπως θέλουν να γυρίσουν τρεις τετραετίες πίσω;»